Redémarrage progressif de la production Audi en Europe

Audi entamera progressivement le redémarrage de la production dans ses usines en Europe au cours des prochaines semaines. À la mi-mars, la société a annoncé la suspension temporaire de la production sur ses sites européens. La décision a été motivée par des problèmes d’approvisionnement des pièces et une baisse de la demande due à la pandémie du coronavirus. Le redémarrage réglementé à venir du réseau de production mondial Audi avec les fournisseurs et prestataires de services sera coordonné avec le groupe Volkswagen. Le principal élément du redémarrage est un ensemble complet de mesures axées sur la sécurité des employés. À cet égard, Audi suit les directives de l’Institut Robert Koch et les réglementations des autorités sanitaires de chaque pays concerné.

Après la suspension de la production dans toutes les usines AUDI AG en Europe, il s’agit maintenant de faire un premier pas vers la normalité.

« Nous gérerons le redémarrage comme un acte européen commun », a déclaré Peter Kössler, membre du comité de direction en charge de la production.

En effet, les chaînes d’approvisionnement et les processus de production et de logistique sont étroitement liés au sein du Groupe et avec des partenaires au niveau international.

Kössler a poursuivi : « L’accent est mis sur les employés, car ils ont besoin d’un environnement de travail sûr. Les équipes d’experts Audi ont donc adapté les processus en vue de la protection de la santé en concertation avec les services spécialisés et les comités d’entreprise. Je tiens à remercier tous les employés d’Audi et nos partenaires du monde entier pour leur flexibilité et leurs efforts conjoints dans des moments comme ceux-ci. »

« Sur le chemin du retour à la première phase après l’arrêt de la production, les précautions sanitaires pour la protection des salariés sont prioritaires », a expliqué le président du comité d’entreprise Peter Mosch. « Le redémarrage s’accompagnera d’un ensemble complet de mesures visant à garantir la santé des employés. »

Cela inclut, par exemple, des règles claires sur la distance et l’hygiène, un système de changement de vitesse modifié pour éviter tout contact et l’obligation d’utiliser une protection buccale et nasale dans les zones où des distances de 1,5 mètre ne sont pas possibles. L’entreprise a également créé des barrières physiques sur les lieux de travail critiques. Dans le pré-assemblage de portes, par exemple, deux employés travaillent simultanément sur le même rack de transport et se tiennent directement l’un en face de l’autre. Ici, les employés eux-mêmes ont développé une barrière transparente en plastique.

Les responsables des sections et des groupes de production, ainsi que des experts de la sécurité au travail, des soins de santé, de l’ingénierie industrielle et du comité d’entreprise, ont examiné chaque lieu de travail individuel, l’ont analysé et ont développé des suggestions d’amélioration. Ce n’est qu’avec l’accord de toutes les personnes impliquées qu’un lieu de travail est considéré comme «corona-ready». Le groupe de travail a également examiné de près l’environnement de travail : les espaces de groupe, les portes de l’usine, les espaces de stationnement et la circulation interne de l’usine, ainsi que la restauration et les restaurants d’usine. Audi a développé des solutions appropriées pour tous les domaines. Les employés seront informés par écrit de ces mesures à l’avance et recevront des instructions de sécurité complètes de la part de leurs supérieurs hiérarchiques lorsqu’ils reprendront leur travail, ainsi que des mises à jour régulières dans les médias internes en ligne et par le biais de nombreux avis d’information dans les usines.

Des mesures de sécurité complètes et des réglementations de travail modifiées s’appliquent également sur les lieux de travail de bureau. Par exemple, il est possible de travailler à domicile afin de minimiser le risque d’infection. Mais surtout, le redémarrage affecte les employés dans le domaine de la production.

La production de véhicules sur les sites Audi sera progressivement augmentée à partir de fin avril selon un plan fixe. La production de moteurs à Győr a déjà commencé à augmenter progressivement cette semaine. Pour les employés des usines en Allemagne qui ne pourront reprendre pleinement leur travail que dans les phases ultérieures du redémarrage, la réglementation sur le chômage partiel continuera de s’appliquer jusque-là.

Photos : Audi