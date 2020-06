AUDI AG annonce une nouvelle date pour l’Assemblée générale annuelle

Le directoire d’AUDI AG a annoncé que la nouvelle date de la 131ème assemblée générale annuelle est le 31 juillet 2020. La date initialement prévue (14 mai 2020) avait été précédemment reportée dans le cadre du transfert d’actions prévu des actionnaires minoritaires d’Audi à l’actionnaire majoritaire Volkswagen AG. L’ordre du jour comprend une résolution sur ce que l’on appelle le retrait obligatoire. En raison de la pandémie du coronavirus en cours, l’assemblée générale annuelle d’Audi se tiendra comme une assemblée générale annuelle virtuelle pour la protection des actionnaires.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos actionnaires un format en ligne pour exercer leurs droits d’actionnaires. La santé et la protection de nos actionnaires sont prioritaires pour le conseil d’administration et le conseil de surveillance d’Audi », a déclaré le Dr Arno Antlitz, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des finances et des affaires juridiques.Dans le cadre de l’interdiction des événements de grande envergure, AUDI AG tient pour la première fois en ligne son Assemblée générale annuelle. Les actionnaires pourront suivre l’intégralité de l’assemblée générale annuelle virtuelle en direct via le portail des actionnaires. Les actionnaires ont également la possibilité de poser des questions à l’avance et d’exercer leur droit de vote via le portail des actionnaires ou par vote par correspondance.

L’Assemblée Générale Annuelle votera entre autres sur le transfert des actions détenues par les actionnaires minoritaires d’Audi à l’actionnaire majoritaire Volkswagen AG; cela affecte environ 0,36% du capital social d’AUDI AG. Volkswagen AG avait demandé le retrait obligatoire le 28 février 2020 dans le cadre de la réorganisation à l’échelle du Groupe des compétences et responsabilités au sein du Groupe Volkswagen. Le retrait obligatoire vise à réduire les dépenses administratives, à rationaliser les structures et à préparer la voie à une gestion plus agile et plus flexible des problèmes futurs dans l’ensemble du Groupe grâce à une répartition optimale des emplois au sein du Groupe Volkswagen. Dans ce contexte, Audi prend la tête de la recherche et du développement du groupe Volkswagen. Audi doit conserver à l’avenir la forme juridique d’une société par actions.

Photos : Audi