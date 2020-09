Des semi-remorques conçus pour recharger rapidement les Porsche Taycan

Des expériences sur piste à l’expérience sur glace en Finlande, le Porsche Taycan fait désormais partie intégrante des programmes de conduite clients de Porsche. Cependant, les infrastructures adéquates pour recharger en masse la voiture de sport électrique ne sont pas présentes partout. Porsche a ainsi innové pour résoudre ce problème de charge : une flotte de camions de recharge autonomes de haute puissance Porsche Turbo Charging – spécialement développés en collaboration avec ads-tec, offrant une recharge mobile à la demande allant jusqu’à 30 Taycan.

Le circuit du Hungaroring à Budapest a été le théâtre d’une Porsche Track Experience spéciale courant septembre 2020, où l’évènement «Soul on Track» offrait aux clients la possibilité de tester le Taycan sur un circuit. De tels événements de conduite présentent cependant un défi particulier aux organisateurs : lorsqu’un grand nombre de Porsche Taycan doivent être rechargées rapidement et simultanément, l’infrastructure locale n’est pas toujours à la hauteur. Sans solution satisfaisante sur le marché, Porsche n’a pas tardé à créer la sienne. Avec son partenaire dans le projet – la société allemande ads-tec – elle a produit sept camions semi-remorques de recharge mobiles avec un système de recharge propriétaire et une unité de stockage tampon.

Avec une puissance de 3,2 mégawatts, dix Porsche Taycan peuvent être chargés simultanément à vitesse maximale. L’unité de stockage tampon de batterie a une capacité de 2,1 mégawattheures. Cela signifie que jusqu’à 30 Taycan au total peuvent être chargés par l’unité de stockage d’énergie. Ce dernier est généralement rechargé avec de l’énergie renouvelable provenant du réseau électrique. Par exemple, lors d’un événement client de trois semaines dans la ville portugaise de Portimao en novembre 2019, l’électricité provenait directement des systèmes photovoltaïques à proximité. Les remorques peuvent être rechargées très rapidement – dans de bonnes conditions, elles sont à nouveau complètement rechargées en quatre heures.

« Nous avons maintenant utilisé les camions lors de nombreux événements dans toute l’Europe et avons effectué environ 5 000 opérations de chargement – parfois à des températures extrêmes jusqu’à moins 40 degrés. Leurs performances ont donc été testées et éprouvées », déclare Ragnar Schulte, directeur du marketing expérientiel chez Porsche.

Photos : Porsche