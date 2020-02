Porsche Consulting ouvre trois nouveaux bureaux et un laboratoire d’innovation

Porsche Consulting a enregistré un chiffre d’affaires de 203,1 millions d’euros pour 2019, ce qui représente un taux de croissance d’une année sur l’autre de 17,4% et un nouveau record historique en 25 ans d’histoire. Le cabinet de conseil avec des bureaux en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, au Brésil et en Chine a étendu sa présence dans chaque région et emploie actuellement 670 collaborateurs.

Porsche Consulting prévoit une expansion significative de sa stratégie et de son travail d’innovation. Le laboratoire d’innovation de Porsche Consulting Berlin, récemment ouvert, offrira un environnement spécial pour de tels projets. Il utilise une technologie de pointe pour créer des modèles commerciaux innovants ainsi que des concepts de produits et de services en très peu de temps.

« Ce qui compte maintenant, c’est la puissance et la vitesse des innovations. Dans notre laboratoire de Berlin, nous montrons à nos clients de nouvelles approches de travail qui les aideront à trouver et à mettre en œuvre de meilleures idées plus rapidement », explique Eberhard Weiblen, PDG de Porsche Consulting.

La société continuera également d’étendre son empreinte géographique. Depuis le 1er janvier 2020, Porsche Consulting a créé une filiale française dont le siège est à Paris. Elle est dirigée par Benoit Romac, qui apporte plus de 20 ans d’expérience en conseil stratégique et opérationnel à la nouvelle entité française. Un nouveau bureau de Pékin renforce leur présence en Chine et un bureau à Francfort Am Main, situé dans le bâtiment Airport Squaire, ouvrira en avril 2020.

Porsche Consulting GmbH est un leader allemand de la stratégie et du conseil d’exploitation. L’entreprise est une filiale du constructeur de voitures de sport Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Suivant le principe de «Vision stratégique. Mise en œuvre intelligente », ses consultants conseillent les leaders de l’industrie sur la stratégie, l’innovation, l’amélioration des performances et la durabilité. Le réseau de 12 bureaux de Porsche Consulting dans le monde sert des clients dans les secteurs de la mobilité, des biens industriels, des biens de consommation et des services financiers.

Photos : Porsche