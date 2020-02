Porsche démontre la conduite autonome dans l’atelier de Ludwigsburg

Dans le cadre d’une collaboration avec «Kopernikus Automotive», Porsche a démontré comment la conduite autonome peut être utilisée dans l’atelier sur un terrain d’essai dans les locaux de l’entreprise à Ludwigsburg. Pour le système, les partenaires s’appuient principalement sur l’intelligence artificielle, qui nécessite moins de technologie de capteur et réduit les coûts de la technologie.

Un élément clé est les capteurs de la caméra. Avant que les véhicules roulent de manière vraiment autonome dans l’atelier, le site de test, y compris l’environnement de l’atelier environnant, a d’abord été converti en une représentation virtuelle. Ceci est utilisé pour former un réseau neuronal artificiel. Ici, la conduite autonome n’est pas programmée mais l’IA est «entraînée» à l’aide des données. C’est la seule façon de réaliser le système complexe à multiples facettes.

« Il s’agit d’un abandon des capteurs dans le véhicule pour des capteurs dans l’environnement externe, et d’un abandon de la programmation relativement rigide aux systèmes intelligents basés sur les données », explique Alexander Haas, chef de projet pour la conduite autonome dans l’atelier Porsche, décrivant l’essence de la technologie.

Le champ d’essai pour la conduite autonome comprend un hall de service à la clientèle et son parvis. Le véhicule roule de façon entièrement autonome de l’espace de stationnement à la plate-forme élévatrice et vice-versa. Les mécaniciens utilisent une tablette pour déplacer la voiture de sport dans la bonne position dans l’atelier, rapidement et automatiquement.

Le test prouve la faisabilité de la conduite autonome en atelier. Cela offre un large éventail d’avantages : grâce à la manutention automatisée des véhicules, les réparations peuvent être effectuées de manière plus rentable et plus rapide. Le test permet également à Porsche de recueillir des informations précieuses sur la conduite autonome basée sur l’intelligence artificielle. À long terme, de nombreuses autres applications de la technologie sont possibles : elle pourra être utilisée dans les ports, dans la logistique ou dans les parkings à l’avenir. Après avoir réussi les tests, l’équipe du projet travaillera à sa mise en production en série.

Porsche stimule l’innovation en interne ainsi qu’en collaboration avec des partenaires externes. Le constructeur de voitures de sport est partenaire de la plateforme d’innovation Startup Autobahn depuis 2017. La collaboration avec Kopernikus Automotive s’est également concrétisée grâce à cette plateforme.

Photos : Porsche