Des revêtements de sièges fabriqués à base de PET pour la nouvelle Audi A3

L’industrie de la mode produit des bijoux, des vêtements et des sacs à partir de bouteilles en polyéthylène téréphtalate ou PET. De plus en plus de meubles sont fabriqués à partir de déchets tels que des morceaux de papier, des bouteilles en plastique et des copeaux de bois. Pour la première fois, Audi propose sur la nouvelle A3 un revêtement de siège en matériaux recyclés.

La durabilité est un pilier central de la stratégie d’entreprise d’Audi. Cela vaut tant pour la technologie que pour les processus de production. La garniture des sièges en matières premières secondaires est utilisée pour la première fois dans la quatrième génération de l’Audi A3. Jusqu’à 89 % du textile utilisé est constitué de bouteilles PET recyclées, qui sont transformées en fils selon un processus complexe. Il en résulte des tissus qui garantissent les mêmes normes de qualité en termes d’apparence et de toucher que les tissus de garniture classiques.

Transformer l’ancien en nouveau

Quand les bouteilles jetables arrivent à l’usine de recyclage, elles sont triées par couleur, taille et qualité. Les matières étrangères, telles que les bouchons, sont séparées. Un moulin écrase ensuite les bouteilles en galets qui sont lavés, séchés et fondus. Des buses forment des brins de plastique continus. Une fois qu’ils ont séché, une machine les coupe en petits morceaux. Il en résulte des granulés, également connus sous le nom de recyclats, qui subissent une extrusion pour créer des fils. Enroulés sur des bobines, ceux-ci sont utilisés au stade final pour fabriquer des matériaux.

Plus de 100 bouteilles PET dans une seule A3

Au total, jusqu’à 45 bouteilles PET d’une capacité de 1,5 litre sont utilisées par système siège. En plus de cela, 62 bouteilles PET supplémentaires ont été recyclées pour créer les tapis de la nouvelle Audi A3. À bord, d’autres parties sont également de plus en plus constituées de matières premières secondaires. C’est le cas par exemple des matériaux isolants et des absorbeurs, de la garniture des panneaux latéraux du coffre à bagages, du plancher de chargement et des tapis. L’objectif est clair : le pourcentage de matériaux recyclés dans la flotte d’Audi devrait considérablement augmenter dans les années à venir. Dans la foulée, la marque haut de gamme continuera d’offrir à ses clients des produits avec le haut niveau de qualité auquel ils sont habitués.

À ce jour, le revêtement des sièges n’est pas encore entièrement réalisé en matériaux recyclables. « Réaliser la couche inférieure de matériau tissé, qui est reliée au matériau supérieur avec de l’adhésif, en matériaux recyclés reste un défi. Nous essayons de trouver une solution pour la remplacer par du polyester recyclable », explique Ute Grönheim, responsable du développement des matériaux dans la division textile d’Audi. « Notre objectif est de fabriquer la garniture de siège entièrement à partir de matériaux non mélangés afin qu’elle puisse être recyclée à nouveau. Nous n’en sommes plus très loin. » À long terme, toutes les garnitures de siège de toutes les séries de modèles seront en matériaux recyclés.

Une offre de trois revêtements recyclés

Il existe trois variantes de matériaux différents pour l’Audi A3. Ceux-ci intègrent jusqu’à 89 % de matières recyclées. L’un d’eux est le matériau gris acier Torsion proposé avec des coutures contrastantes jaunes pour créer une accroche visuelle. Le matériau Puls est également proposé. Sur la finition S Line, il combine le noir et l’argenté et est accentué par des surpiqûres contrastantes gris roche. Prochainement, il sera proposé en noir et rouge avec des surpiqûres contrastantes. Dans cette ligne d’équipement, ces modèles constituent l’offre de base et peuvent être combinés avec des soutiens latéraux en cuir synthétique.

Photos : Audi