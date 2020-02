Porsche 911 Carrera 3.4 Coupé blindée de 1997 – Un exemplaire unique

Saviez-vous que Porsche avait conçu une voiture blindée? En 1996, Porsche a travaillé sur un étonnant projet : concevoir une Porsche 911 blindée afin de protéger ses occupants d’une attaque armée. Ce projet a été mené suite à une demande particulière d’un client soucieux de sa sécurité. Le résultat est cette Porsche 911 Carrera 3.2 Coupé type 996 équipée d’un blindage autant au niveau des vitres que des panneaux de carrosserie.

Suite aux coûts élevés de cette transformation et du peu de demandes, Porsche n’a pas jugé bon de lancer la 911 blindée en production. Ainsi, ce modèle ayant le châssis WP0ZZZ99ZWS600137 est unique en étant le seul modèle roulant existant.

Afin de limiter le poids du blindage, Porsche a équipé la voiture de vitres pare-balle OmniArmor du spécialiste Isoclima (avant, arrière et latérales), de quelques éléments en acier et le reste est protégé par des fibres Dyneema offrant légèreté et efficacité contre les projectiles d’armes à feu.

La conception de son blindage fait de cette Porsche 911 type 996 verte l’une des voitures blindées des plus légères au monde.

Le reste est similaire à une 911 Carrera de l’époque : moteur Boxer 6 de 3,4 litres (3 387 cm3) développant 300 ch (221 kW), lui permettant d’atteindre 280 km/h.

Il est difficile de savoir que cette 911 est blindée. Extérieurement, elle est identique à ses sœurs type 996. C’est en observant les vitrages que sa personnalité se dévoile.

Ce modèle unique fait partie de la collection du Porsche Museum et y est actuellement exposé.

Photos : 4Legend.com