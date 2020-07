Porsche investit dans des systèmes de transport serva

Porsche, le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart-Zuffenhausen, reprend les activités commerciales de la start-up technologique basée à Rosenheim, serva transport systems GmbH («serva»).

En tant que fournisseur de véhicules guidés automatisés, serva accompagne les entreprises dans l’automatisation de leurs processus logistiques avec des robots de transport innovants et des logiciels intelligents.

Porsche travaille déjà avec serva pour l’approvisionnement logistique automatisé depuis le début de la production du Taycan entièrement électrique. L’entreprise a rencontré des difficultés financières en raison de la pandémie de coronavirus. Afin de maintenir les opérations commerciales et de protéger les emplois à Rosenheim, Porsche a décidé d’intégrer les activités commerciales et les employés de l’entreprise dans sa structure d’investissement et d’actionnariat (Porsche Ventures).

Entre autres, la finalisation de la reprise est toujours soumise à l’approbation des autorités responsables de la concurrence.

Photo : Porsche