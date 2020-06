Porsche et VLN prolongent leur partenariat jusqu’en 2022

Porsche poursuit son affiliation avec la Nürburgring Endurance Series (NLS) pour encore trois ans. Le constructeur de voitures de sport et la société d’événements et de marketing VLN VV GmbH & Co. KG ont prolongé leur coopération jusqu’à fin 2022. Toutes les épreuves de la NLS seront disputées sur le circuit Nürburgring-Nordschleife. Porsche est engagée depuis de nombreuses années dans la plus grande série de courses de base au monde sur le circuit. La manche d’ouverture de la NLS 2020 a lieu le samedi 27/06/2020. De plus, le constructeur de voitures de sport soutient cette année le nouveau championnat virtuell Digital Nürburgring Endurance.

« Les courses d’endurance font partie de l’ADN de Porsche et nous avons un lien très spécial avec l’exceptionnel Nürburgring-Nordschleife », souligne Michael Dreiser, responsable des ventes chez Porsche Motorsport. « L’attrait particulier de la Nürburgring Endurance Series vient de la coexistence bien équilibrée des courses de sport d’élite et de club. Cette compétition sur le circuit le plus exigeant du monde pose un défi fascinant que nos équipes clients apprécient. Ils courent dans différentes catégories et la bataille pour les meilleures positions est vraiment passionnante parmi les nombreux corsaires et jeunes qui font confiance à Porsche. En NLS, nous sommes en mesure de démontrer clairement le potentiel et les performances de nos voitures de course. »

Une coupe monomarque séparée pour les voitures de course Porsche

Dans la NLS – connue sous le nom de championnat d’endurance du Nürburgring avant la saison 2020 – Porsche est le constructeur le plus titré avec 217 victoires au total et 714 victoires de groupe (à fin 2019). Traditionnellement, une grande variété de modèles du constructeur de voitures de sport est proposée, allant du 718 Cayman S dans la division V presque de série aux 718 Cayman GT4 Clubsport et de la 911 GT3 Cup à la Porsche 911 GT3 R, qui se bat pour une victoire au classement général dans la catégorie GT3 SP9. Dans de nombreux cas, Porsche soutient les équipes clients avec des ingénieurs, des conseils et fournit des pilotes d’usine.

Parallèlement à cela, Porsche prend également en charge la catégorie Cup 2 NLS, une division réservée à la 911 GT3 Cup. Le «Green Hell» offre un autre terrain de jeu attrayant pour le modèle de course au-delà de la Porsche Mobil 1 Supercup, de nombreuses Coupes nationales Carrera, d’autres formats de coupe monomarque, les Porsche Sports Cups et de nombreux autres championnats de circuits à travers le monde.

2020 marque la cinquième saison Nürburgring-Nordschleife pour le Cayman GT4 Trophy de Manthey-Racing. Compte tenu des batailles acharnées pour des positions parmi plus d’une douzaine de concurrents avec le dernier 718 Cayman GT4 Clubsport et le précédent modèle Cayman GT4 Clubsport, la catégorie Cup 3 est particulièrement populaire auprès des spectateurs. Le règlement de cette année comprend un classement général par équipe ainsi qu’un classement de pilote amateur. Cette dernière catégorie est destinée aux nouveaux arrivants qui, entre autres, doivent effectuer des tours dans un délai spécifié.

Porsche prend en charge le NLS numérique en 2020

La série d’endurance du Nürburgring a été reportée au début de la saison en raison de la pandémie du coronavirus. La première vraie course est disputée le samedi 27 juin 2020. La NLS a comblé le temps sans course depuis mars avec une série virtuelle Nordschleife, qui se poursuit jusqu’en novembre. Dans la version numérique, que Porsche prend également en charge, 60 pilotes de course s’affrontent dans quatre catégories, qui – comme dans la vraie compétition – comprennent la Cup 2 pour la 911 GT3 Cup et la GT4, où le Cayman GT4 Trophy de Manthey-Racing participe. D’autres concurrents se disputent la catégorie TCR SP3T et la catégorie GT3 SP9.

« L’Esport fait partie intégrante du sport automobile Porsche depuis l’année dernière », explique Marco Ujhasi, directeur Esports chez Porsche Motorsport. « La Digital Nürburgring Endurance Series est rapidement devenue une plate-forme en ligne populaire et a attiré une communauté unique de sim racers et de fans de sport automobile. Comme dans la série de sport automobile réelle, la version virtuelle se concentre sur les courses sportives de club. Pour cette raison, nous sommes particulièrement heureux d’élargir notre coopération dans ce domaine. »

Photos : 4Legend.com