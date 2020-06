Une Bugatti Chiron Roadster unique en préparation

Depuis l’arrivée de Stephan Winkelmann à la tête de Bugatti, la marque de supercars fabriquées à Molsheim ne cesse de développer et commercialiser des éditions limitées basées sur la Chiron et même des modèles uniques comme La Voiture Noire ou la Vision Gran Turismo. Alors que Bugatti avait annoncé que la Chiron et ses dérivés ne seront proposés qu’en coupé (au contraire de la Veyron avec ses versions découvrables Grand Sport et Grand Sport Vitesse), un modèle unique d’une Bugatti Chiron Roadster serait à l’étude selon le média TheSupercarBlog (qui a de bonnes sources et ayant dévoilé dans le passé certaines exclusivités).

Bugatti (qui ne peut pas commenter et affirmer/confirmer ce genre d’informations) fabriquera 500 modèles de Chiron et ses dérivés (Chiron Sport, Chiron Pur Sport, Chiron Super sport 300+, Divo, Centodieci). Aujourd’hui, moins de 80 modèles seraient encore disponibles à la commande. Contrairement à la Bugatti Veyron produite à 450 exemplaires sur 10 années, la Chiron bat déjà un record de vente.

Dans son optique de proposer des modèles uniques, Bugatti continue dans sa lancée avec ce nouveau modèle (pouvant être « surnommé » Chiron Grand Sport ou Chiron Roadster) qui sera produit à un seul exemplaire et qui est déjà proposée aux bons clients de La Marque au prix de 9 millions d’euros HT.

Bugatti avait déjà travaillé sur différents dérivés restés à l’état de projets ou de prototypes comme la Bugatti Veyron Barchetta.

Photos : Bugatti