Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition – Le champion Larry ten Voorde remporte les deux courses à Monza

La décision de remporter le titre dans la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition a été prise : lors de la dernière manche à double course sur l’Autodromo Nazionale Monza sur la plateforme de simulation en ligne iRacing, Larry ten Voorde (Team GP Elite) a remporté les deux courses dans sa Porsche 911 GT3 Cup de 485 ch et a été couronné champion. Le Néerlandais a arraché le trophée à ses rivaux les plus coriaces comme le pilote Porsche Junior Ayhancan Güven (Martinet by Alméras) et Dylan Pereira (BWT Lechner Racing). Les gagnants des autres classements ont également été récompensés dans la série virtuelle de la Porsche Mobil 1 Supercup. Leon Köhler (Lechner Racing Middle East) a obtenu la première place dans la catégorie des recrues, Marc Cini (Team Australia) remportant le titre de classe ProAm. L’équipe GP Elite des Pays-Bas a célébré la première place du classement par équipes.

« La finale de la saison de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition était la preuve parfaite qu’une saison virtuelle de notre série était la bonne décision. Les deux courses étaient passionnantes du début à la fin. C’est fantastique que les pilotes et les équipes aient embrassé la compétition virtuelle avec autant d’enthousiasme. Nous attendons maintenant avec impatience le début de la vraie saison », a déclaré Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup.

Dans les deux courses de 25 minutes, le peloton de 29 hommes a fait bon usage de la glissade pour dépasser, en particulier sur les longues lignes droites du circuit virtuel de Monza, offrant aux fans des courses pleines d’action. Après le départ de la septième course, Güven a immédiatement esquivé vers l’intérieur et repoussé ten Voorde. Au quatrième tour, le pilote GP Elite a hérité de la tête lorsque Güven est sorti de la piste et est retombé en quatrième position. Le dernier tour est devenu agité : dans le virage de la Seconda Variante, Güven a durement pris le trottoir et perdu deux places. Ten Voorde a franchi le drapeau à damier en première place, suivi de Pereira et de Köhler. Après le trio, les deux pilote Porsche Junior Güven et Jaxon Evans (Momo Megatron Lechner Racing) ont conclu leur première course de la journée en positions quatre et cinq. Roar Lindland (Pierre Martinet by Alméras) a remporté la classe ProAm.

Lors de la dernière course de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, ten Voorde ont remporté une victoire convaincante du drapeau au drapeau, qui lui a valu le titre. « J’ai fait beaucoup de préparation avec mon équipe pour ces deux courses. Ayhancan Güven et moi avons organisé un grand spectacle pour les fans. J’ai réussi à bien contrôler la course et je suis ravi du titre », a déclaré ten Voorde.

Dans la poursuite, Pereira a ait une sortie de piste et est retombé à la cinquième place. Evans, Köhler et Güven ont ensuite formé le trio à la poursuite de ten Voorde. Le coup décisif pour la deuxième place est venu au sixième tour: Güven a profité de la bataille houleuse devant lui pour passer devant Köhler puis son coéquipier junior Evans. L’ordre d’arrivée était Güven devant Köhler et Evans. Pereira a complété le top cinq.

« C’était une première saison pleine d’action pour la Supercup virtuelle. Malheureusement, je n’ai terminé que deuxième, mais ce fut une expérience formidable. J’espère que nous pourrons bientôt nous affronter sur de véritables circuits », a déclaré Güven. Grâce à ses deux podiums aujourd’hui, Leon Köhler a remporté le classement des recrues. « Je me suis amélioré de course en course au cours de la saison. La troisième place à deux reprises et le titre de recrue sont d’excellents résultats. Jaxon Evans était déterminé à me dépasser dans la deuxième course, mais j’ai réussi à le repousser », a conclu Köhler.

Dans la catégorie ProAm, Marc Cini a obtenu les points décisifs de la huitième course et a remporté la victoire au général dans sa catégorie. David Fumanelli a célébré ses débuts en Supercup numérique. Le héros local italien a disputé l’événement virtuel sur le circuit à grande vitesse de la Porsche Carrera Cup Italia. Âgé de 28 ans, il a terminé la première course à la 14ème place et a dû abandonner la deuxième course.

Résultats

Monza, course 7 sur 8

1. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite)

2. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing)

3. Leon Köhler (D / Lechner Racing Middle East)

4. Ayhancan Güven (TR / Martinet par Alméras)

5. Jaxon Evans (NZ / Momo Megatron Lechner Racing)

Monza, course 8 sur 8

1. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite)

2. Ayhancan Güven (TR / Martinet par Alméras)

3. Leon Köhler (D / Lechner Racing Middle East)

4. Jaxon Evans (NZ / Momo Megatron Lechner Racing)

5. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing)

Points après 8 des 8 courses

Classement des pilotes

1. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite), 180 points

2. Ayhancan Güven (TR / Martinet par Alméras), 166 points

3. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing), 123 points

Photos : Porsche