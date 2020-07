Porsche Mobil 1 Supercup 2020 – Victoire de Jaxon Evans à Spielberg

Une performance impressionnante du pilote Porsche Junior Jaxon Evans (BWT Lechner Racing) lors de la première manche de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020 en marge de la course de Formule 1 à Spielberg en Autriche. Le Néo-Zélandais a démarré la course au Red Bull Ring depuis la pole position et a mené le peloton sur toute la distance de 17 tours. « Un début de saison parfait. La première sortie pour ma nouvelle équipe et la première victoire – ça peut continuer comme ça », sourit Evans, qui a terminé moins d’une seconde devant son coéquipier Dylan Pereira. « J’ai changé quelques détails sur la configuration de la suspension entre les qualifications et la course et cela a très bien fonctionné », a déclaré le Luxembourgeois, parti de la quatrième place sur la grille de départ et gagnant rapidement deux places dans le premier tour.

Avec Leon Köhler terminant à la troisième place, l’équipe du légendaire directeur de l’équipe autrichienne Walter Lechner a célébré un triple succès lors de sa course à domicile sur le Red Bull Ring de 4,318 kilomètres en Styrie. Le Bavarois de 20 ans était également le plus rapide des neuf recrues. « Je ne m’attendais vraiment pas à cela », a déclaré Köhler, quelque peu surpris par sa propre performance. « J’ai pu facilement suivre le rythme de mes deux coéquipiers. Voyons si je peux faire encore mieux lors de la prochaine course. »

Derrière le trio de tête de Lechner, des batailles passionnées pour les positions se sont développées. Tout en poursuivant les pionniers, le pilote Porsche Junior Ayhancan Güven (Martinet by Alméras) l’aurait exagéré, selon le commissaire de la réunion. Parce qu’il a dévié à plusieurs reprises de la piste balisée officiellement, il s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes. Après avoir franchi la ligne d’arrivée à la quatrième place, il a ensuite été relégué à la huitième place. En conséquence, Larry ten Voorde (Team GP Elite) a gravi les échelons, à seulement cinq dixièmes de seconde devant Florian Latorre (CLRT) et la recrue Jean-Baptiste Simmenauer (Lechner Racing Middle East). En terminant septième, Marvin Klein (Martinet d’Alméras) a également souligné le talent des jeunes recuess. Marius Nakken (Dinamic Motorsport) et Laurin Heinrich (MRS GT-Racing) complètent le top 10 derrière le pilote Porsche Junior Ayhancan Güven. Mateo Llarena (GT), qui, à l’âge de 16 ans, quatre mois et dix jours, est le plus jeune concurrent à participer à une course Porsche Mobil 1 Supercup, a obtenu la 19ème place.

Dans la catégorie ProAm, l’Autrichien Philipp Sager (Dinamic Motorsport) a célébré une victoire à domicile. Roar Lindland (Pierre Martinet by Alméras), contraint de faire appel à sa mécanique après le tour de formation pour régler un problème technique et a donc dû reprendre la course depuis la voie des stands, est arrivé deuxième. Le troisième podium de la catégorie ProAm a été occupé par Stéphane Denoual (Pierre Martinet by Alméras).

La prochaine manche de la Porsche Mobil 1 Supercup est prévue pour le week-end prochain, en tant que soutien au Grand Prix de Styrie qui se tiendra à nouveau sur le Red Bull Ring (du 10 au 12 juillet 2020). La course débutera dimanche à 12h30. La chaîne de télévision Eurosport ainsi que le service de streaming F1 TV diffuseront la course en direct.

Résultats

1. Jaxon Evans (NZ / BWT Lechner Racing), 26,14,443 minutes

2. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing), + 0,728 seconde

3. Leon Köhler (D / Lechner Racing Middle East), + 1,721 seconde

4. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite), + 6,609 secondes

5. Florian Latorre (F / CLRT), + 7.129 secondes

6. Jean-Baptiste Simmenauer (F / Lechner Racing Middle East), + 7,316 secondes

Photos : Porsche