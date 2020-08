Porsche Mobil 1 Supercup – Victoire de Ayhancan Güven à Spa

Le pilote Porsche Junior Ayhancan Güven (Martinet by Alméras) a remporté sa deuxième victoire de la saison en Porsche Mobil 1 Supercup à Spa-Francorchamps (Belgique). Güven a franchi la ligne d’arrivée avec seulement 0,6 seconde d’avance sur Dylan Pereira (BWT Lechner Racing). La deuxième place a suffi au Luxembourgeois pour se hisser à nouveau en tête du classement de la coupe internationale monotype avec la Porsche 911 GT3 Cup de 485 chevaux. En route pour le tour final le dimanche 6 septembre 2020 à Monza (Italie), Pereira détient un léger avantage de quatre points sur Larry ten Voorde (Team GP Elite). En Belgique, le Néerlandais a pris le drapeau à la cinquième place derrière Florian Latorre (Team CLRT) et le pilote Porsche Junior Jaxon Evans (BWT Lechner Racing).

Le circuit de Formule 1 dans les Ardennes a été à la hauteur de sa réputation comme l’un des circuits les plus exigeants au monde. Après onze tours, moins de neuf secondes séparaient les dix premiers pilotes de la Porsche Mobil 1 Supercup. « C’est toujours formidable de gagner à Spa », a déclaré Güven ravi, qui avait repris la course depuis la pole position. « Vers la fin de la course, j’ai rencontré des problèmes mineurs avec l’équilibre de la voiture. Heureusement, j’ai pu repousser Jaxon Evans puis Dylan Pereira. »

Les deux pilotes BWT Lechner Racing ont mis le leader sous pression sur de nombreux tours. « C’était un excellent travail d’équipe entre Jaxon et moi », a révélé Pereira, qui a néanmoins fait des tentatives répétées pour dépasser son coéquipier. Ces attaques, cependant, ont été vaines – jusqu’à ce qu’Evans, deuxième, ne fait pas attention à la saleté sur la piste en freinant à la fin de la longue ligne droite de Kemmel et, avec les roues avant bloquées, est contraint d’utiliser la sortie de secours. « J’ai eu de la chance d’avoir pris une ligne différente de celle de Jaxon dans ce virage, sinon j’aurais peut-être été surpris aussi », a admis Pereira. Il a dépassé Evans et a rapidement comblé l’écart avec le leader Güven. « J’étais plus rapide qu’Ayhancan, mais ce n’était pas suffisant pour vraiment attaquer », a conclu le Luxembourgeois.

Avec la troisième place, Florian Latorre a inscrit son meilleur résultat à ce jour cette saison. « Je suis ravi pour notre équipe, qui est nouvelle sur la Porsche Mobil 1 Supercup. Nous l’avons attendu toute l’année », a déclaré le Français. Jaxon Evans, le deuxième plus rapide des qualifications, n’était pas entièrement satisfait de la quatrième place. « J’ai repéré un pneu à plat lorsqu’il s’est bloqué au freinage. Ma voiture, bien sûr, n’a pas bien roulé par la suite », a expliqué le pilote Porsche Junior, qui a ensuite subi la pression de Larry ten Voorde dans le dernier tour. « Quelle belle course, c’était tellement amusant », a souri le Néerlandais, malgré la perte de la tête du championnat. Au drapeau, il avait 0,7 seconde d’avance sur son compatriote Jaap van Lagen (FACH AUTO TECH).

Les positions sept à neuf étaient occupées par un trio de rookies, dirigé par Marvin Klein (Martinet par Alméras). Le Français a battu Max van Splunteren (Team GP Elite) et Jean-Baptiste Simmenauer (Lechner Racing Middle East) au drapeau. Le pilote invité de 17 ans, Loek Hartog (PBas Koeten Racing Team) a complété le top 10.

La victoire au classement ProAm est revenue à Stéphane Denoual (Pierre Martinet par Alméras), suivi de Philipp Sager (Dinamic Motorsport) et Roar Lindland (Pierre Martinet by Alméras). Avec le troisième, Lindland a obtenu un titre précoce dans la classe ProAm. Il s’agit du troisième titre ProAm consécutif pour le spécialiste norvégien chevronné.

Résultats de la manche 7 du Porsche Mobil 1 Supercup, Spa-Francorchamps (B), 11 tours

1. Ayhancan Güven (Turquie / Martinet par Alméras), 26: 50.573 minutes

2. Dylan Pereira (Luxembourg / BWT Lechner Racing), + 0,608 seconde

3. Florian Latorre (France / CLRT), + 1,297 seconde

4. Jaxon Evans (Nouvelle-Zélande / BWT Lechner Racing), + 1,981 secondes

5. Larry ten Voorde (Pays-Bas / Team GP Elite), + 2,237 secondes

6. Jaap van Lagen (Pays-Bas / FACH AUTO TECH), + 2,956 secondes

Porsche Mobil 1 Supercup 2020, classement après 7 courses sur 8

1. Dylan Pereira (Luxembourg / BWT Lechner Racing), 134 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas / Team GP Elite), 130 points

3. Ayhancan Güven (Turquie / Martinet par Alméras), 113 points

4. Jaxon Evans (Nouvelle-Zélande / BWT Lechner Racing), 96 points

5. Florian Latorre (France / CLRT), 85 points

6. Max van Splunteren (Pays-Bas / Team GP Elite), 71 points

Photos : Porsche / Formula One Championship