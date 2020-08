L’Audi Environmental Foundation soutient Nunam engagée dans le recyclage de batteries d’ordinateurs

L’Audi Environmental Foundation soutient la start-up à but non lucratif Nunam du fondateur germano-indien Prodip Chatterjee. L’homme de 29 ans s’emploie à empêcher le recyclage prématuré des déchets électroniques. Nunam achète des batteries d’ordinateurs portables jetées à des ferrailleurs de l’État indien du Karnataka et utilise leurs cellules de batterie pour des systèmes de stockage d’énergie stationnaires. Les banques d’énergie qui en résultent peuvent fournir de l’électricité à des éléments qui consomment de petites quantités d’énergie tels que les smartphones, les ventilateurs ou les lampes, et peuvent servir de source d’énergie aux habitants des zones rurales de l’Inde. Nunam a jusqu’à présent constaté que les anciennes batteries d’ordinateurs portables avaient une capacité restante moyenne d’environ deux tiers.

« La technologie est la plus respectueuse de l’environnement lorsqu’elle est utilisée le plus longtemps possible. Si nous pouvons le faire à d’autres fins après leur utilisation initiale, nous pouvons économiser de l’énergie et des matières premières et réduire la quantité de déchets électroniques. Les cycles efficaces sont un levier important pour la conservation des ressources », a déclaré Rüdiger Recknagel, directeur général de l’Audi Environmental Foundation. La fondation cible donc son soutien aux projets d’utilisation écologique de la technologie dans le cadre du domaine d’action «Greenovation».

Ces cas d’utilisation de «seconde vie» permettent de conserver les ressources de multiples manières : l’utilisation de matériaux reconditionnés signifie moins de besoins en matières premières primaires, c’est-à-dire en matières spécifiquement extraites pour la production. Cela permet d’économiser les matières premières et l’énergie déjà en phase de production. De plus, la réutilisation du matériau réduit la quantité de ferraille qui se retrouverait autrement dans les déchets résiduels, les décharges ou le recyclage. La source d’énergie contribue également à protéger l’environnement : les banques d’énergie sont chargées en énergie solaire et non en électricité à base de charbon, par exemple.

Le co-fondateur de Nunam, Prodip Chatterjee, déclare : « Nous créons des situations gagnant-gagnant : les anciennes cellules de batterie qui, autrement, finiraient dans les déchets résiduels sont d’abord réutilisées puis éliminées correctement. Les revendeurs de ferraille gagnent de l’argent en nous revendant et les familles et commerçants indiens bénéficient de banques d’alimentation abordables. Un ordinateur portable de cinq ans peut servir de source de lumière aux marchands de fruits et légumes indiens sur un marché, peut alimenter un petit ventilateur ou recharger un téléphone portable. » Des millions de personnes en Inde vivent sans accès fiable à l’électricité et peuvent bénéficier de solutions comme celle-ci.

Nunam teste l’état et la capacité de chaque cellule de batterie achetée à partir de déchets électriques. Les cellules ayant une capacité résiduelle supérieure à 60% sont assemblées dans de nouvelles banques d’alimentation. Ces prototypes ont une capacité d’environ un kilowattheure. Selon une analyse des utilisateurs de Nunam, un module de ce type est suffisant pour recharger des smartphones ou faire fonctionner des appareils électroménagers plus petits pendant une journée, par exemple. Les cellules qui ne peuvent plus être utilisées sont transmises par Nunam à une entreprise locale de recyclage de batteries qui les recycle professionnellement. Les prototypes sont connectés à Internet via une carte SIM et transmettent des données. Cela garantit que les blocs d’alimentation sont renvoyés à Nunam à la fin de leur durée de vie. Le projet recueille ainsi d’importantes découvertes sur la réutilisation, les performances et la durée de vie des nouveaux systèmes de batteries fabriqués à partir d’une variété maximale de cellules différentes.

L’Audi Environmental Foundation finance la phase pilote du projet, au cours de laquelle Nunam prévoit de développer les nouvelles banques d’alimentation jusqu’à la maturité de la production. À ce jour, environ 5 000 cellules de batterie provenant de 1 000 blocs-batteries d’ordinateurs portables ont été démontées et testées. Plus de 25 systèmes de stockage d’énergie doivent être développés à partir de cela. Ceux-ci sont alloués dans les zones rurales de l’Inde pour un essai pilote. À long terme, Nunam prévoit de mettre en place une installation de production à petite échelle et de transférer les résultats vers d’autres sources afin de développer des sources d’énergie supplémentaires. La TU Berlin apporte un soutien méthodique au projet. En collaboration avec le département de technologie de stockage de l’énergie électrique, Nunam travaille sur un modèle pour mieux prédire l’usure des batteries usagées. À la fin du projet, les résultats, vidéos, données et autres conclusions du projet seront publiés dans un portail open source spécialement créé pour toute personne intéressée. Cela permettra au plus grand nombre possible de personnes intéressées de bénéficier de ces résultats et de les utiliser davantage.

Photo : Audi