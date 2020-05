Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020 – 2ème manche à Barcelone

Une deuxième journée de course réussie pour Maximilian Benecke (Team Redline) dans la Porsche TAG Heuer Esports Supercup : le vice-champion 2019 a remporté à la fois le sprint et la course principale de la série mondiale de courses virtuelles sur le Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne). La star de Formule 1 Max Verstappen (Team Redline) a une nouvelle fois souligné son talent dans la Porsche 911 GT3 Cup virtuelle et a remporté la deuxième place de la course de 30 minutes derrière son coéquipier Benecke. Quarante sim racers ont participé à l’événement sur la plate-forme de simulation iRacing. Après des phases de départ tumultueuses dans les deux courses, les pilotes virtuelles ont ensuite fait appel à la tactique et à la discipline lors de la deuxième manche de la saison 2020.

Dès le début de la course de sprint de 15 minutes, Benecke a jeté les bases de sa première victoire de la saison. En partant pour la course depuis la troisième place de la grille, le pilote de 25 ans a pris la ligne extérieure au premier virage pour dépasser Sindre Setsaas (CoRe SimRacing) et Jarrad Filsell (Apex Racing Team). Benecke s’est ensuite éloigné de ses poursuivants sur les derniers tours pour franchir la ligne d’arrivée en première position avec un avantage de 1,2 seconde sur Setsaas. Filsell a remporté la troisième marche du podium. Derrière l’Australien, Tommy Østgaard (VRS Coanda Simsport) et Dayne Warren (Logitech G Altus Esports) ont terminé quatrième et cinquième.

Le Polonais Benecke a de nouveau gardé son sang-froid au début de la course principale de 30 minutes. Le pilote Redline a défendu son avance et s’est éloigné du peloton. Après 17 tours solides, Benecke a décroché sa deuxième victoire de la journée sur le circuit de 4 655 kilomètres. « L’événement d’ouverture de la saison à Zandvoort a été décevant pour moi, malheureusement. Mon équipe a ensuite travaillé dur et testé avec moi pendant la semaine et cela a payé à Barcelone. Mes départs ont été excellents et j’ai été très prudent avec les pneus. C’est ainsi que j’ai réussi à conserver mon avance », a conclu Benecke.

Dans la course principale, la situation parmi le peloton de poursuite est devenue turbulente derrière Benecke : Østgaard et Alejandro Sánchez (MSI eSports) sont entrés en collision après le départ et ont pris du retard. Max Verstappen en a profité le plus. Après avoir pris la course de la septième position, le pilote de Formule 1 courait à la troisième place après le premier tour. Verstappen s’est alors mis à mettre de plus en plus de pression sur Sindre Setsaas. Au quatrième tour, le Néerlandais a fait son pas, se faufilant devant le pilote CoRe SimRacing à la fin de la ligne droite du départ et de l’arrivée. « Nous avons fait beaucoup de travail ces derniers jours et le résultat montre que l’effort en valait la peine. La première et la deuxième place dans la course principale sont tout simplement géniales pour l’équipe. Le domaine est extrêmement compétitif. C’est impressionnant et je pense que c’est vraiment cool d’en faire partie », a déclaré Verstappen.

La troisième place revient à Setsaas après avoir réussi à repousser Dayne Warren sur plusieurs tours. « Je suis tellement content. Tous les dix premiers résultats sont excellents, donc je suis absolument ravi d’avoir terminé deuxième de la course de sprint et troisième de la course principale. Nous avons une équipe solide, nous travaillons en étroite collaboration et le résultat le souligne », déclare Setsaas. La cinquième place revient à Jarrad Filsell.

Au classement général, Warren mène désormais avec 103 points. Brian Lockwood (RaceKraft Esports) est deuxième, quatre points derrière l’Australien. Le champion de l’année dernière, Joshua Rogers (VRS Coanda Simsport) se classe troisième avec 90 points. La prochaine étape du calendrier Porsche TAG Heuer Esports Supercup est l’événement sur le circuit de Donington Park en Angleterre le 23 mai. La piste de course au sud-ouest de Nottingham a été ouverte en 1931 et est la plus ancienne piste d’Angleterre qui est encore utilisée pour les événements de course automobile.

Résultats

Barcelone, course de sprint

1. Maximilian Benecke (D / Team Redline)

2. Sindre Setsaas (N / CoRe SimRacing)

3. Jarrad Filsell (AUS / Apex Racing Team)

4. Tommy Østgaard (N / VRS Coanda Simsport)

5. Dayne Warren (AUS / Logitech G Altus Esports)

Barcelone, course principale

1. Maximilian Benecke (D / Team Redline)

2. Max Verstappen (NL / Team Redline)

3. Sindre Setsaas (N / CoRe SimRacing)

4. Dayne Warren (AUS / Logitech G Altus Esports)

5. Jarrad Filsell (AUS / Apex Racing Team)

Classements après 2 événements sur 10

1. Dayne Warren (AUS / Logitech G Altus Esports), 103 points

2. Brian Lockwood (USA / RaceKraft Esports), 99 points

3. Joshua Rogers (AUS / VRS Coanda Simsport), 90 points

Photos : Porsche