Renaissance d’Austro Daimler via le concept Bergmeister ADR 630 Shooting Grand

Juste avant le 120ème anniversaire de sa fondation, la marque traditionnelle autrichienne Austro Daimler a été ressuscitée, notamment via un homme : Roland Stagl. Le concept car roulant Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand a été dévoilé lors du 90ème anniversaire du Concorso d’Eleganza à la Villa D’este en 2019.

Un hommage au passé

Inspirée de la tradition d’excellence et de technologie de pointe de la société d’origine, le concept Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand relance la marque au 21ème siècle.

Le nom Bergmeister n’a pas été choisi par hasard. Il est synonyme de sportivité et fait référence à la légendaire Austro-Daimler ADR Bergmeister apparue en 1932 et fabriquée en quantité très limitée.

La marque Autro Daimler est connue pour ses modèles sportifs et luxueux embarquant des technologies avant-gardistes développées par Ferdinand Porsche. Ce dernier a passé de nombreuses années à la tête de la R&D d’Austro-Daimler en tant que directeur technique, y développant de nouvelles technologies.

Renaissance de la marque

Pour relancer la marque Austro Daimler (1899 – 1934), Thomas Prünster et Roland Stagl se sont basés sur le Bergmeister afin de le réinterpréter d’une manière plus moderne et en coupé GT façon break de chasse à 2 places avec des portes-papillon.

Le défi le plus excitant était de capturer l’esprit pionnier et innovant de cette époque, sans tomber dans le piège rétro en termes de design. Le concept car doit donner l’impression que la marque n’a jamais cessé d’exister – non seulement en termes de design mais surtout en termes techniques. Ce concept doit être innovant afin d’établir de nouvelles normes techniques et se projeter dans le futur.

Le fondateur et le chef de projet Roland Stagl a déclaré : « Lorsque nous développions le véhicule, notre souci primordial était de capturer l’esprit du Bergmeister d’origine et de le traduire pour l’avenir. La sélection de matériaux de haute qualité et la conception manuelle ont joué un rôle tout aussi important ici, tout comme le développement d’un concept d’entraînement qui impressionne non seulement par ses performances et son raffinement, mais fonctionne également avec une efficacité sans précédent. De ce point de vue, nous pouvons dire que nous sommes attachés à la tradition de l’innovation. »

Une petite production en série limitée est prévue d’ici 2021.

Design moderne

En général, un bon design est souvent surnommé «intemporel». Ce terme est trompeur. Le design est toujours caractérisé par sa date d’origine, par les technologies disponibles, les techniques de processus possibles et bien sûr par l’esprit du temps. Une meilleure définition serait qu’un bon design survit à son époque et n’est pas l’esclave d’aucune tendance. Ainsi, un bon design crée des icônes qui peuvent être développées sans perdre leur caractère. La silhouette d’un véhicule est probablement le levier le plus puissant avec lequel un designer peut donner à l’ensemble du produit une apparence iconique indépendante.

Le design du Bergmeister a été forté inspiré du véhicule d’époque, se caractérisant par une ligne latérale très mémorable. Le long capot et la ligne de toit passant du pare-brise à la lunette arrière sont caractéristiques. Le dessin de la fenêtre en pente, contrairement à la ligne du toit et à la lunette arrière verticale, donnent du crédit au caractère indépendant. Les grandes surfaces volumineuses au-dessus des roues donnent également une idée de la puissance qui est transférée à la route.

D’une longueur de 4 544 mm, d’une largeur de 2 087 mm et d’un empattement de 2 636,95 mm, le nouveau Bergmeister a non seulement une apparence impressionnante, mais également des caractéristiques de tenue de route et de conduite exceptionnelles.

Puissante motorisation hybride Seripa

Avec une conception légère et intelligente en aluminium et des technologies sophistiquées et révolutionnaires, il a été possible d’atteindre un poids à vide de 1 650 kg et des performances étonnantes avec une efficience sans précédent combinée à une répartition équilibrée de la charge par essieu. Pour assurer sportivité et raffinement, un puissant moteur six cylindres est positionné sous le long capot à l’avant associé au système hybride rechargeable Seripa, qui a été spécialement développé pour le nouveau Bergmeister. La batterie électrique de 600 kW peut être chargée avec une puissance de charge allant jusqu’à 150 kW.

Le système Seripa met en avant la tradition d’Austro Daimler et de l’Autriche elle-même dans les innovations technologiques. La puissance totale du système hybride est impressionnant : 1 198 ch (881kW), un couple maximum de 1 600 Nm et une autonomie de 1 000 km (selon le cycle WLTP) dont 250 km en 100% électrique. La prise de recharge est située au niveau du 3ème feu arrière central au niveau du diffuseur.

Cette nouvelle configuration d’un moteur à combustion interne en combinaison avec trois moteurs électriques de haute performance permet au Bergmeister ADR 630 Shooting Grand d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes et atteindre 330 km/h.

Le système Seripa offre plus de 30 modes de conduite différents, à partir desquels le calculateur du groupe motopropulseur peut sélectionner le mode idéal pour la situation de conduite actuelle, en tenant compte des conditions de conduite. Naturellement, le conducteur a le contrôle de la commande de conduite à tout moment et peut également choisir le mode de conduite approprié sur demande.

Intérieur luxueux

Le design intérieur de l’Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting via de nombreux détails est axée sur une seule chose : l’orientation vers le conducteur et le passager avant. L’habitacle du cockpit Austro-Daimler vise à fournir au conducteur toutes les informations importantes, sans le distraire du plaisir de conduire.

Le design intérieur reflète la devise du concept car : «autant que nécessaire, le moins possible». Le véhicule propose de la haute technologie, réduite à l’essentiel. Les puristes apprécieront que tous les matériaux ont été choisis avec le plus grand soin, transformés en qualité de fabrication, et nulle part des substances utilisées qui véhiculent autre chose que ce qu’elles sont – n’ont été utilisées – cela est dû à l’engagement d’Austro-Daimler envers l’authenticité, qui est profondément enraciné dans leurs valeurs fondamentales.

Première mondiale en 2019 à la Villa d’este

La nouvelle voiture Austro Daimler ADR 630 Shooting Grand a été dévoilée au public à la Villa D’este à l’occasion du 90ème anniversaire du Concorso d’Eleganza en août 2019, célébrant ainsi la renaissance de la marque (disparue en 1934) et son 120ème anniversaire.

Photos : Projekt Austro Daimler