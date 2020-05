Formule E ‘Challenge Race at Home’ – Des points pour les 2 Porsche 99X Electric à Monaco

Le circuit virtuel de Monaco s’est révélé être un terreau fertile pour les pilotes du Team TAG Heuer Porsche Formula E. Neel Jani et André Lotterer ont terminé quatrième et septième pour marquer de précieux points dans les compétitions Pilote et Équipe lors de la troisième manche du «Challenge Race at Home» organisé par le Championnat ABB FIA Formula E. Simona De Silvestro, pilote d’essai et de développement, avait déjà terminé 17ème de la course «Challenger Grid» contre des sim racers et des influenceurs bien connus.

La course principale

Partant des septième et douzième places sur la grille, Jani et Lotterer ont d’abord réussi à éviter tout incident. Les deux ont grimpé de trois places et, par rapport à l’adversaire, ont continué à faire preuve d’un rythme soutenu et d’une tactique intelligente après les premières étapes. Comme il l’avait fait lors de la course de la semaine dernière, Jani, au volant de la Porsche 99X Electric #18 virtuelle, a tenu le coup pour terminer quatrième. Lotterer a pris deux autres positions dans la voiture n°36 et a finalement franchi la ligne d’arrivée à la septième place.

Le résultat a été suffisant pour gagner que Lotterer puisse gagner ses premiers points dans le championnat virtuel. Jani a récolté douze points pour sa quatrième place, portant le Suisse à 24 points et la cinquième place au classement général. Après trois courses, Lotterer est actuellement dixième.

Neel Jani (Porsche 99X Electric, #18) – 4ème place

André Lotterer (Porsche 99X Electric, #36) – 7ème place

La course «Challenge Grid»

Dans la course avec des sim acers et des influenceurs, Simona De Silvestro a livré une performance constante dans sa Porsche 99X électrique numérique. À partir du 22, le pilote d’essai et de développement de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team a immédiatement gagné quatre positions au départ. La Suisse a ensuite grimpé à la 17ème place au quatrième tour – une position qu’elle a maintenue pour le reste de la course.

Simona De Silvestro (Porsche 99X Electric, # 36) – 17ème place

Photos : Porsche