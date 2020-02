Porsche Ventures investit dans la start-up logicielle Nitrobox

Le fonds «NeueCapital Partners» de Silicon Valley et Porsche Ventures, la société de capital-risque du constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart, ont pris une participation dans la start-up logicielle Nitrobox GmbH basée à Hambourg. Au cours de l’année écoulée, Nitrobox a achevé le programme d’accélérateurs APX, une coentreprise d’Axel Springer et de Porsche.

La plateforme Nitrobox permet aux entreprises internationales de gérer les processus financiers via une solution centrale et de les contrôler de manière flexible – de la modélisation du modèle d’entreprise aux paiements numériques, à la facturation, à la gestion des comptes clients et à la conformité. Cela permet aux clients de commercialiser rapidement de nouveaux produits et services numériques, tout en réduisant leurs coûts de processus.

Traitement et facturation automatisés des services de mobilité

La société a l’intention d’utiliser les fonds issus du cycle de financement principalement pour étendre sa position sur le marché allemand et préparer son entrée sur le marché américain.

« Avec NeueCapital Partners et Porsche comme partenaires solides, nous voulons accélérer la croissance de Nitrobox. Notre objectif est de devenir l’un des principaux moteurs de nouveaux modèles commerciaux et de monétisation », a déclaré Henner Heistermann, fondateur et PDG de Nitrobox. « Avec Porsche, nous voyons de grandes opportunités pour étendre notre position sur le marché dans le domaine de la mobilité. NeueCapital Partners de Californie soutient notre entrée sur le marché américain avec un vaste réseau de partenaires et de clients. »

Nitrobox répond aux besoins des entreprises de divers secteurs. Dans le domaine de la mobilité, Nitrobox travaille déjà avec plusieurs constructeurs automobiles, dont Porsche. La start-up prend en charge le processus de commande en espèces de nouveaux modèles commerciaux : des services tels que le covoiturage, les fonctions à la demande, les tickets de stationnement numériques ou les services de facturation peuvent être gérés via la plateforme Nitrobox à l’aide de processus entièrement automatisés.

« Avec Nitrobox, nous développons l’architecture financière nécessaire pour proposer différents modèles de facturation pour les services Porsche Connect et Smart Mobility : des approches basées sur le temps et le volume jusqu’aux abonnements », explique Stefan Zerweck, COO de Porsche Digital GmbH. « En plus des capacités de personnalisation et d’intégration flexibles de la plateforme, nous sommes très impressionnés par l’équipe Nitrobox et son approche visionnaire. »

À propos de Porsche Ventures

Porsche Ventures recherche des investissements stratégiques dans des modèles commerciaux liés à l’expérience client, à la mobilité et au style de vie numérique, ainsi que dans les technologies futures telles que l’intelligence artificielle, le blockchain et la réalité virtuelle et augmentée. Grâce à ses activités de capital-risque, le constructeur de voitures de sport Porsche investit dans de nouvelles sociétés en phase de démarrage et de croissance.

Photo : Porsche