Spielwarenmesse 2020 – Miniatures camions d’assistance Porsche par Schuco au 1:18

La marque allemande Schuco, spécialisée dans les miniatures de voitures, camions, deux roues et tracteurs, présente en première mondiale au salon du jouet de Nuremberg divers modèles de camions et camionnettes d’assistance Porsche à l’échelle 1:18.

Camionnette VW T1b Porsche Renndienst

Ce combi Volkswagen T1 était très utilisé dans les années 1950 par Porsche pour l’assistance à ces voitures de course. Sa polyvalence et son prix faible en ont fait un succès. Cette nouvelle miniature en métal et au 1:18 propose de nombreux ouvrants dont celui du capot moteur à l’arrière, permettant d’observer de nombreux détails comme le bouchon de carburant visible en ouvrant la trappe.

Cette camionnette de 1kg et mesurant 230 mm de long sera prochainement commercialisée en édition limitée de 1 000 modèles sous la référence 45 002 9900.

Camion de transport Mercedes-Benz O317 Martini Porsche

Dès les débuts du sport automobile, les constructeurs automobiles avait pour habitude de transporter leurs voitures de course sur des véhicules spécialement aménagés. A partir des années 1960, Porsche avait deux gros transporteurs de voitures, basés sur des châssis de bus Mercedes-Benz 0317. Ces deux camions spécialement construits ont été utilisés par Porsche jusque dans les années 1980.

Au fil des saisons de course, les camions ont changé de décoration pour s’adapter aux sponsors. Schuco a dévoilé l’un des prototypes qui sera décoré aux couleurs de l’équipe Martini Porsche des années 1970. Le camion en métal sera totalement fonctionnel avec une rampe arrière mobile permettant de monter des voitures de course et possède de nombreux ouvrants dont des trappes latérales. Il sera prochainement disponible en édition limitée de 1 000 exemplaires sous la référence 45 003 2400.

Camionnette Opel Blitz 1,75t Porsche

Après le succès dans les années 1930 de la camionnette Opel Blitz de 1,5t, Opel a lancé en 1952 un nouveau modèle Blitz de 1,75t plus moderne et plus polyvalent. A l’origine, ce véhicule utilitaire était destiné à la Poste allemande. Porsche en a acheté quelques exemplaires pour son utilisation interne, notamment pour son département course.

Schuco a décidé de le reproduire et de le décorer de la fameuse teinte rouge des véhicules d’assistance du constructeur de Stuttgart-Zuffenhausen. Le prototype exposé montre son aspect global en résine, le modèle de série étant presque prêt. Il sera prochainement disponible sous la référence 45 001 7900. Seuls 500 exemplaires seront fabriqués et vendus.

Transporteur de voitures VW T1b Porsche Continental Motors

Ce dernier ensemble Porsche est le plus exotique, conçu aux États-Unis afin de transporter une Porsche 550 Spyder dans sa remorque pourvue de rampes amovibles. Les courses de clubs étaient très en vogue dans les années 1950 de l’autre côté de l’Atlantique.

Des pilotes amateurs avaient l’habitude d’engager des voitures de série préparées et à la limite de la légalité pour rouler sur les routes. Certaines concessions Porsche assistaient leurs clients et transportaient même leurs voitures comme le concessionnaire Porsche « Continental Motors » de Fort Lauderdale en Floride.

Pour l’occasion, un véhicule particulier a été créé sur la base du VW T1 : un tracteur fortement raccourci pouvant tirer une remorque spécialement conçue pour ce revendeur Porsche. Les Porsche 550 Spyder et 718 Spyder y prenaient place, afin de rejoindre des circuits américains.

Schuco propose un ensemble routier en résine (avec des pièces en plastique) long de 440 mm permettant d’embarquer une 550 Spyder. Le moteur du VW Combi est d’ailleurs bien mis en avant lorsque la remorque n’est pas attelée. Il sera disponible prochainement sous la référence 45 002 1800 en édition limitée de 500 exemplaires.

