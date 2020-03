Présentation de la Bugatti Chiron Pur Sport à Molsheim

Avec l’annulation du salon automobile de Genève 2020, Bugatti a finalement dévoilé dans sa manufacture de Molsheim via une présentation vidéo la nouvelle Chiron Pur Sport. Le Président de Bugatti Stephan Winkelmann, le Directeur Général Christophe Piochon, le Directeur du Développement Stefan Ellrott ainsi que le Directeur de Design adjoint Frank Heyl ont montré la nouvelle hypercar aux côtés des dernières réalisations de la marque : La Voiture Noire, la Divo, la Chrion Supersport 300+ et la Centodieci.



La Bugatti Chiron Pur Sport : conçue pour les virages

Ses formes sont gracieuses et particulièrement athlétiques. C’est une voiture hypersportive sans compromis, conçue pour assurer encore plus d’agilité. Pure et poussée à l’extrême. C’est la nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport. Les ingrédients du nouveau modèle sont à couper le souffle. Le poids de la Chiron Pur Sport est diminué de 50 kg, et une aérodynamique sophistiquée – avec un aileron de 1,90 m – assure une meilleure déportance. De même, la suppression des composants hydrauliques permettant le déploiement automatique de l’aile réduit le poids de l’engin. Les nouveaux pneus haute performance Sport Cup 2 R de Michelin, de taille 285/30 R20 à l’avant et 355/25 R21 à l’arrière, dotés d’un nouveau mélange de matériaux, assurent une adhérence extrême, même à vitesse élevée dans les virages.

Pour une accélération encore plus vive de la Chiron déjà très rapide, Bugatti a développé une nouvelle transmission. Les rapports sont désormais plus proches les uns des autres, ce qui permet des échelonnements de vitesse plus ramassés et augmente la performance. Simultanément, Bugatti augmente le régime maximal du moteur W16 de 200 tours, de sorte qu’il atteint désormais 6 900 tours. Ce qui permet, combiné au rapport global de vitesse plus court, une meilleure élasticité. La Chiron Pur Sport accélère dans le 6e rapport de 60 à 120 km/h presque deux secondes plus rapide que la Chiron déjà très rapide. Globalement, les valeurs d’élasticité sont supérieures de 40 pour cent à celle de la Chiron. La Chiron Pur Sport offre ainsi une performance exceptionnelle et énergique dans toutes les plages de vitesses. Avec le légendaire moteur W16 8,0 litres, ses 1500 ch et un couple de 1 600 newton-mètres, la pleine puissance est ajustée dès 350 km/h en raison du rapport global de vitesse plus court et de la déportance accrue.

Une nouvelle structure de châssis

Une nouvelle structure de châssis avec des ressorts plus raides, une stratégie de réglage orientée performance des amortisseurs adaptatifs et des valeurs de carrossage modifiées assurent un comportement encore plus dynamique dans les virages. Ce qui saute immédiatement aux yeux, ce sont les nouvelles aéro-jantes en option. La jante en magnésium, allégée de quatre kilos, avec ailes aérodynamiques en option, apporte une parfaite ventilation des roues et assure également une meilleure aérodynamique. Le poids à vide est réduit par une diminution de poids de 16 kilos au total, mais les masses non suspendues abaissent elles aussi le poids des jantes déjà légères de Bugatti. La Pur Sport se faufile ainsi presque légèrement sur les routes. Le nouveau mode de conduite Sport+ passe ensuite en ESP pour une expérience de conduite plus saisissante sur route sèche et permet au conducteur de s’écarter de la ligne idéale pour effectuer de légers drifts.

Un design plus pointu

La nouvelle Chiron Pur Sport se différencie des autres modèles de Chiron également par ses lignes. Sur l’avant, la version agile dans les virages se distingue par les entrées d’air largement écartées et par le fer à cheval élargi sur un spoiler plus long. Les lignes de la crête se dessinent dans les entrées d’air des garde-boues avant. La Chiron Pur Sport propose une peinture en option. La partie inférieure du véhicule conserve alors son revêtement carbone, ce qui lui confère un aspect plus plat. À l’arrière dominent l’aileron fixe et un plus grand diffuseur. À l’intérieur, Bugatti a largement utilisé l’Alcantara pour économiser le poids et pour assurer une meilleure adhérence. Les coutures de couleurs contrastées aux points de croix et un motif dynamique imprimé dans l’Alcantara offrent des touches de couleur.

Bugatti démarrera la fabrication de la Chiron Pur Sport au deuxième semestre 2020. Le modèle est limité à 60 exemplaires avec un prix unitaire de 3 millions d’euros hors taxes.

Photos – Vidéo : Bugatti