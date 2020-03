Audi Q3 red track de 2012 – Un concept conçu pour le Wörthersee 2012

Audi a présenté un showcar spécial lors du Wörthersee Tour 2012 : l’Audi Q3 red track développe 340 ch (250 kW). Ce SUV compact associe la puissance à un style de vie sportif. Il préfigurait le futur RS Q3 présenté au salon de Genève 2013.

Un design élégant et dynamique

L’Audi Q3 red track représentait une nouvelle variante du SUV tourné vers les loisirs pour les jeunes sportif. Le véhicule est peint dans la couleur développée spécialement pour lui – le rouge Energie – qui est une peinture rouge contenant des particules nacrées dorées. Ses parties de carrosserie complémentaires sont en peintes en gris quartz mat et soulignent l’aspect robuste du véhicule. Le pack brillant, caractéristique de la gamme de modèles, améliore la zone autour des fenêtres avec des éléments accrocheurs en aluminium et noir brillant.

Des montants verticaux en aluminium sont intégrés dans la calandre et s’étendent sur toute sa hauteur. Au niveau de l’emplacement de la plaque d’immatriculation pour un modèle de série, ces montants sont tirés vers l’extérieur pour un effet saisissant. Les entretoises présentent le thème bicolore que les designers Audi ont développé pour le Q3 red track. Leurs bords latéraux sont peints dans une peinture à base de quartz mat, tandis que les faces avant minces ont une finition brillante.

Dans les phares, la zone inférieure des éléments de guidage de la lumière, qui génèrent les feux de jour, est peinte dans la couleur de la carrosserie.

Ce Q3 spécifique a des passages de roue évasés et des marchepieds, comme cela était disponible en option. Les nouveaux rails de toit en aluminium sont spécialement conçus pour le transport de skis. Le support de rail de toit avant intègre des lumières LED compacte à grand angle qui éclairent la zone autour du SUV compact. Ils sont contrôlés via des boutons dans le module de toit.

L’Audi Q3 red track est équipée de jantes à 5 branches en 8,5J x 20″. Reflétant la calandre, leurs bords visibles ont une finition claire et brillante, tandis que les zones intérieures présentent la même peinture à base de quartz mat. Les pneus tout-terrain sont de taille 255/45 R20. La largeur a augmenté de 40 millimètres l’avant et à l’arrière par rapport au Q3 de série, et la carrosserie est 30 millimètres plus haute. Le véhicule a également des particularités esthétiques à l’arrière comme les deux sorties d’échappement intégrées dans le diffuseur et la zone de protection du dessous de caisse en acier inoxydable.

Un intérieur sportif et ingénieux

À l’intérieur de l’Audi Q3 red track, trois couleurs offrent une ambiance sportive et luxueuse : noir, gris et rouge. Le pavillon est recouvert en Alcantara gris titane; de grandes parties de l’intérieur, y compris le tapis, sont noires. Les tapis de sol côtelés noirs sont bordés de fines bandes de cuir velours rouge.

Un matériau en cuir/tissu innovant est utilisé pour le rembourrage – de fines bandes de cuir de seulement quelques dixièmes de millimètres de largeur sont entrelacées avec du fil. La tapisserie comporte un contour avec les doubles coutures; comme les coutures contrastantes, le passepoil est rouge. De petites sections de la garniture sont en cuir velours rouge – un matériau résistant qui ressemble au cuir nubuck à première vue, mais qui a en fait une structure plus fine. Les segments intégrés dans les garnitures de portes sont également en cuir velours rouge, garnis de cuir Nappa fin gris acier.

L’ensemble du tableau de bord du véhicule est garni de cuir Nappa fin noir. Les surpiqûres contrastantes en gris titane sont un point culminant élégant. Le cuir sur la casquette du combiné d’instruments est gris acier avec des coutures contrastantes rouges. Ce schéma de couleurs est reproduit sur les accoudoirs de porte à l’avant et à l’arrière. La partie avant du tunnel central présente également des garnitures en cuir.

Les incrustations autour du levier sélecteur S tronic, à l’avant du cockpit et dans les portes comprennent un treillis en acier inoxydable tridimensionnel qui a nécessité un processus de fabrication complexe. Le levier de vitesse est doté d’un anneau noir brillant et d’un badge en aluminium avec un logo «Q3» fraisé. La housse du levier de vitesses est renforcée par des coutures rouges.

L’aluminium occupe une place centrale dans le groupe d’instruments. Les éléments les plus frappants sont les cadrans métalliques autour du compteur de vitesse et du compte-tours. Ils ont été fabriqués à l’aide d’un processus de broyage rotatif. Le métal est également utilisé sur leurs anneaux et sur les bords des lampes de contrôle. Les barres horizontales et les petites ailettes donnent aux cadrans et aux centres d’aiguilles un aspect sportif en trois dimensions.

Le volant en cuir présente des surpiqûres contrastées rouges et des garnitures en aluminium. Derrière, il y a deux grandes palettes de commande pour contrôler manuellement les changements de rapports de la boîte S tronic à sept vitesses. Le repose-pied et les pédales ont des coussinets minces en caoutchouc. Les fentes offrent un aperçu de l’acier inoxydable présents en-dessous.

Dans certaines parties de l’intérieur, les garnitures sont en noir brillant – les éléments d’affichage et de contrôle au-dessus d’eux semblent flotter. Cela s’applique à la zone entourant le système d’information du conducteur, la zone autour des bouches d’aération, la périphérie du terminal MMI et la rangée de commutateurs sur la console centrale. Les inserts en aluminium donnent aux interrupteurs noirs un air de sophistication. Les garnitures chromées ornent les commandes du système de climatisation; les bouches d’aération ont des nervures noires et des boutons rotatifs garnis de chrome.

Les touches programmables du système MMI navigation plus sont en aluminium, tandis que le terminal de commande bénéficie visuellement de bandes étroites du même matériau. Le moniteur, qui peut être déplié manuellement, présente une garniture qui correspond à la surface du tableau de bord. Le système comprend une animation montrant l’angle d’inclinaison longitudinal et latitudinal de l’Audi Q3 red track. Dans les régions qui ne sont pas incluses dans les données cartographiques, le système de navigation enregistre les coordonnées GPS de l’itinéraire – pour une assistance pendant le voyage de retour.

L’intérieur du concept car comprend deux appareils pratiques pour les amateurs de sports d’hiver. La paroi latérale du coffre à bagages abrite une station de charge. Il peut être utilisé pour stocker des lampes de poche et les charger par induction en même temps. La même technologie est utilisée pour la bouteille Thermos. Elle est située dans le porte-gobelet entre les sièges avant et peut refroidir ou réchauffer des boissons. Les deux appareils ont des LED qui indiquent le niveau de charge actuel. Un avantage supplémentaire est que, en plus de l’éclairage LED, les lampes de poche intègrent un élément chauffant infrarouge qui peut être utilisé pour réchauffer les mains ou une paire de chaussures de ski.

Une autre solution intelligente dans le véhicule est le tapis de coffre à bagages, qui a intégré des coussins de siège chauffants. Le tapis peut être déplié et posé sur la lèvre de chargement. Cela protège le bord du coffre à bagages pendant le chargement ou le déchargement du véhicule et offre également un espace chaud pour s’asseoir lorsque le conducteur voire les passagers enfilent ou retirent leurs chaussures de ski. De petits spots à LED à l’intérieur du hayon apportent de la lumière.

Motorisation 5 cylindres de 340 ch

L’Audi Q3 red track est dotée d’un moteur TFSI de 2,5 litres à cinq cylindres avec injection directe et turbocompresseur qui génère une puissance de 340 ch (250 kW) et 450 Nm de couple pour une cylindrée de 2 480 cm3.

Les cinq cylindres du moteur sont numérotés consécutivement; de la peinture rouge a été appliquée sur le couvre-culasse. Un panneau en polymère renforcé de fibre de carbone (CFRP) recouvre partiellement le moteur et le filtre à air est également protégé contre la saleté. Il y a une garniture décorative en plastique autour du compartiment moteur.

La puissance du moteur cinq cylindres turbo est transférée au système de transmission intégrale permanente quattro via une boîte de vitesses S tronic à sept rapports. L’Audi Q3 red track accélère de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes et atteint une vitesse de pointe de 263 km/h.

Photos : 4Legend.com / Audi