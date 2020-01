Présentation des pilotes officiels 2020 de la Lamborghini Squadra Corse

Lamborghini Squadra Corse a présenté les pilotes d’usine pour la saison 2020, y compris les membres reconfirmés et deux nouveaux arrivants. Giacomo Altoé et Albert Costa ont été intronisés dans les rangs des pilotes officiels, rejoignant Andrea Caldarelli et Marco Mapelli (champions 2019 du Blancpain GT Series), Dennis Lind, Franck Perera et Giovanni Venturini.

Né en 2000, Altoé, 19 ans et originaire de Vénétie, devient pilote officiel de Sant’Agata Bolognese. Meilleur jeune pilote Lamborghini, champion Lamborghini Super Trofeo Europe et vainqueur de la finale mondiale et du championnat GT d’Italie en 2018, Altoé a été soutenu par la Squadra Corse pour la saison suivante, ce qui lui a pleinement rendu la confiance qui lui était témoignée. En 2019, il a non seulement été classé premier parmi les pilotes du programme Lamborghini GT3 Junior Driver, mais il a également triomphé à l’International GT Open en compagnie d’Albert Costa, le premier Espagnol à devenir pilote d’usine Lamborghini. Né en 1990 à Barcelone, Costa a déjà une longue carrière derrière lui, dans laquelle il s’est distingué dans les championnats de karting et de course de Formule avant d’entrer dans les catégories GT. En 2020, Altoé et Costa piloteront à nouveau ensemble, emmenant la Lamborghini Huracán GT3 EVO d’Emil Frey Racing à ses débuts au GT World Challenge Europe.

Danny Kroes fait aussi son entrée dans le championnat GT italien. Né en 1999, le Néerlandais a excellé en 2019 en remportant la Lamborghini Super Trofeo Europe et a fait une très bonne impression sur le personnel dirigé par Raffele Giammaria lors des séances d’essais du programme de pilote junior Lamborghini. Ce résultat lui permettra de disputer, avec le soutien de Lamborghini Squadra Corse, sa première saison en championnat GT3.

Frederik Schandorff, un autre jeune talent, a été «diplômé» à la Lamborghini Squadra Corse academy. Début 2019, il a remporté la Lamborghini Super Trofeo Middle East, terminant la saison avec le titre de champion du monde de la série monomarque grâce à sa victoire lors de la finale mondiale de Jerez de la Frontera en octobre dernier. Tout cela lui a valu une place bien méritée pour la prochaine saison dans le prestigieux GT World Challenge Asia avec l’équipe Vincenzo Sospiri Racing.

Giorgio Sanna, directeur d’Automobili Lamborghini Motorsport, a déclaré : « Je suis heureux d’accueillir Giacomo et Albert dans la famille, car au cours des dernières saisons, ils ont tous deux fait preuve de talent, de vitesse et de bonne attitude. De plus, Giacomo est l’exemple parfait de la façon dont nos programmes pour jeunes pilotes aident à former des pilotes en devenir et à leur offrir de réelles opportunités de carrière. »

Albert Costa a commenté : « Devenir pilote d’usine Lamborghini est un sentiment incroyable. Depuis que je suis petit, Lamborghini est la marque de mes rêves et depuis que j’ai commencé à courir en GT, j’ai toujours voulu courir avec un Huracán. Je suis vraiment heureux et maintenant je dois travailler plus dur que jamais, car l’année dernière Lamborghini a gagné tout ce qu’il y avait à gagner et les attentes pour la saison à venir sont très élevées. Je vais donner le meilleur de moi-même à l’équipe sur la piste et à l’extérieur, et je veux gagner pour remercier Squadra Corse de sa confiance en moi. »

Giacomo Altoé a déclaré : « Je suis vraiment enthousiaste. C’est un jalon important pour ma carrière mais surtout un point de départ pour progresser encore plus. Je suis honoré de renforcer ma collaboration avec Lamborghini et je suis impatient de commencer les essais pour obtenir la meilleure préparation pour la saison à venir. »

Photo : Lamborghini