Une nouvelle hypercar Porsche en préparation?

Le média hollandais Autovisie publie des photos laissant penser que Porsche est en train de préparer une nouvelle hypercar, succédant à la 918 Spyder et inspirée de la Porsche 917 K.

Il faut remonter à plus de 5 ans en arrière pour avoir la dernière super sportive du constructeur automobile de Zuffenhsausen : la 918 Spyder et sa propulsion hybride.

A l’occasion des 50 ans de la 917, Porsche a dévoilé une maquette de 917 Living Legend de 2013 assez réussie. Autovisie a publié des images de dépôt de brevets qui sont proches du concept 917 en terme de design. Les images montrent clairement le même concept, mais avec plus de détails.

La voiture adopte un grand aileron arrière mobile et de multiples ouvertures pour l’aérodynamique et le refroidissement. Un autre détail important est les deux échappements qui indiquent que la voiture serait hybride et non électrique.

Cela pourrait laisser penser que Porsche songe à fabriquer une nouvelle hypercar et ainsi continuer à proposer des voitures exclusives et ultra sportives pour ses meilleurs clients. L’avenir nous le dira.

Photos : Autovisie