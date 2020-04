Championnat mondial Porsche Esports avec des pilotes talentueux

Après deux mois et demi, le processus de qualification pour la Porsche TAG Heuer Esports Supercup a pris fin. Une solide équipe de 40 sim racers (pilotes de course virtuelle) de 14 pays compose la grille. Le pilote de Formule 1 de 22 ans, Max Verstappen, est l’un des 20 pilotes à décrocher une place via la procédure de qualification «Porsche iRacing Cup». L’autre moitié de la grille se compose des 20 meilleurs concurrents de la saison 2019. Le champion de l’année dernière, Joshua Rogers, et d’autres professionnels de courses virtuelles font partie de ce groupe. La nouvelle saison de la série de courses numériques prend son envol le 2 mai sur le circuit virtuel Zandvoort sur la côte néerlandaise de la mer du Nord. Cette année, les pilotes concourront pour un total de 200 000 $ US. En tant que plate-forme pour les dix événements, l’Esports Supercup compte sur iRacing, la première simulation de course en ligne, pour la deuxième année.

« L’année dernière, nous avons ajouté la simulation de course à notre famille de sport automobile. Nous nous sommes fixé comme objectif de professionnaliser la course automobile virtuelle et de la transformer en un sport de spectateurs passionnant. Dans la situation actuelle, nous attirons un énorme public. La Porsche TAG Heuer Esports Supercup avec les meilleurs pilotes du monde propose des courses authentiques et divertissantes au plus haut niveau sportif – c’est précisément ce que veulent les fans de sport automobile », explique Marco Ujhasi, responsable Esports chez Porsche Motorsport.

Plus de 5 000 participants ont pris part aux courses de qualification pour la Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Cette année, le défenseur du titre Joshua Rogers (VRS Coanda Simsport) de Gladstone, Australie, rejoint cette saison Max Verstappen (Team Redline) des Pays-Bas sur la grille. Parmi les participants de cette saison figurent également Maximilian Benecke, 25 ans (D / Team Redline) et Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esports Team). Ce trio a remporté les trois premières places au classement général en 2019.

Dix événements composent le calendrier 2020 de la série des championnats du monde. Chaque jour de course se compose de cinq sessions. Un essai libre (20 minutes) est suivi d’une séance de qualification de 12 minutes en contre-la-montre individuel, une course de sprint sur 15 minutes, un échauffement (dix minutes) et la course principale de 30 minutes. Les pilotes gagnent des points pour le championnat lors des deux courses. La victoire dans l’épreuve de sprint est récompensée par 25 points, le vainqueur de l’événement principal recevant le double des points. Les cinq premiers qualifiés reçoivent également des points supplémentaires. Le vainqueur de la pole gagne dix points pour le classement général.

Calendrier des courses

Manche 1 – 2 mai 2020 Circuit Zandvoort

Manche 2 – 9 mai 2020 Circuit de Barcelona-Catalunya

Manche 3 – 23 mai 2020 Circuit de Donington Park

Manche 4 – 13 juin 2020 Circuit de la Sarthe

Manche 5 – 4 juillet 2020 Nürburgring Nordschleife

Manche 6 – 18 juillet 2020 Silverstone Circuit

Manche 7 – 1 août 2020 Road Atlanta

Manche 8 – 15 août 2020 Brands Hatch Circuit

Manche 9- 29 août 2020 Circuit de Spa-Francorchamps

Manche 10 – 19 septembre 2020 Autodromo Nazionale Monza

Photos : Porsche