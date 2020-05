Rappel d’Audi A1, A3 et TT pour des problèmes de boîte S tronic

Un rappel a actuellement lieu en Australie pour plus de 10 000 Audi A1, A3 et TT pour un problème potentiel de boîte automatique à double embrayage S tronic à 7 vitesses. Ce rappel pourrait déclencher un rappel plus important en Europe.

Audi Australie a émis un rappel pour des voitures qui avaient été inspectées précédemment pour le même problème (en octobre 2019), mais qui n’ont pas été réparées. Cela concerne 10 373 modèles livrés neufs en Australie et fabriqués de 2008 à 2016 équipés de la même boîte S tronic à 7 rapports : A1 (2011-2016), A3 (2008-2016), TT (2012-2016).

Avec du recul et avec une mise à jour des des critères d’évaluation, les voitures ne nécessitant pas de réparation pourraient poser problème et doivent être de nouveau inspectées, voire réparées.

Selon l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), le défaut est lié à un accumulateur de pression défectueux installé à l’intérieur de la transmission et susceptible de se fissurer.

Selon Audi, si l’accumulateur de pression – une pièce nécessaire au bon engagement des embrayages de la transmission – se fissure, la pression hydraulique peut être réduite à l’intérieur de la boîte de vitesses, entraînant une interruption de la fonction et une perte d’entraînement des roues. Cela peut causer des accidents pouvant être corporels.

Ce défaut ne dépendant pas du marché Australie, il risque très fortement d’être présent à travers le monde et notamment en Europe. Un rappel pourrait ainsi arriver sur le vieux continent.

Photos : 4Legend.com