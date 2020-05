Miniatures Bugatti La voiture Noire au 1:43 et au 1:18

La Bugatti La voiture Noire arrive au 3ème trimestre 2020 en miniatures à deux échelles via deux marques du même fabricant : 1:43 via Looksmart et au 1:18 via MR Collection.

La plus grande échelle est le 1:18 : développée par le spécialiste MR Collection sous la référence BUG010, la reproduction est en cours de finalisation. MR Collection est le fournisseur officiel des miniatures Bugatti Chiron pour le constructeur automobile.

Le second modèle réduit de la Bugatti La Voiture Noire au 1:43 est développée par Looksmart. Elle est désormais disponible en précommande via la référence LS512.

Photos : Looksmart