Rare Lamborghini Miura SV de 1972 avec kit aérodynamique – ex famille royale saoudienne

Une rare Lamborghini Miura SV de 1972 avec un pedigree royal est en vente par le spécialiste londonien de voitures rares, Joe Macari. Avec 5 759 km au compteur, il s’agit surement de l’une des Miura ayant le plus faible kilométrage. Elle se démarque également par certains de ses éléments aérodynamiques (flics) à l’avant, étant l’une des 2 Miura a en être dotée en usine.

Symbole des années 1960 et 1970 et dessinée par Bertone, la Lamborghini Miura est considérée comme l’une des plus belles automobiles. Apparue en 1971, la version plus sportive Miura SV n’a été produite qu’à 150 exemplaires, l’a rendant encore plus rare et recherchée. Son moteur V12 de 4,0 litres développe 385 ch notamment des carburateurs Weber plus grands, offrant à la SV de meilleures performances.

Le concessionnaire anglais Joe Macari a pour réputation de proposer des voitures d’exceptions dont des supercars très recherchées. L’un de ses véhicules actuellement en vente est un rare exemplaire de la Lamborghini Miura SV de 1972 se démarquant ayant été livrée neuve à la famille royale saoudienne et comportait d’origine des flics aérodynamiques à l’avant (permettant d’appuyer l’avant à hautes vitesses), étant l’un des 2 exemplaires ayant reçu ces pièces à l’usine de Sant’Agata Bolognese.

Cette Miura SV est également l’un des 96 exemplaires équipé de séparateur d’huile du moteur et de boîte de vitesses par le biais d’un système de carter divisé.

Longtemps restée dans l’ombre, elle a refait surface au début des années 2000 sous une pile de boîtes en carton dans un entrepôt de la famille royale saoudienne à Riyad avec seulement 3 800 kilomètres au compteur.

La voiture a été ensuite achetée et exportée aux États-Unis en 2005, pour des travaux de restauration complets chez Boblieff Motorcars. Sa restauration complète et en profondeur a pris fin en 2007, recevant une nouvelle teinte gris métallisé ‘Grigio Fantastico Metallizzato’ avec un intérieur en cuir orange.

La voiture a finalement été vendue en 2008 à l’héritier d’une entreprise de fabrication de gicleurs, vivant dans les Pacific Palisades. Il a conservé la voiture jusqu’à l’automne 2010, après quoi elle a été vendue à un investisseur européen et envoyé au Royaume-Uni début 2011 à Joe Macari Classics.

Depuis que Boblieff Motorcars a restauré la voiture il y a environ 13 ans, la voiture a parcouru moins de 2 000 km.

Elle est dorénavant en vente au prix de 2 595 000 GBP, soit environ 2 945 839 euros.

Photos : Joe Macari