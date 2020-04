Un kit carbone pour la Lamborghini Huracán EVO par 1016 Industries

Le spécialiste américain des pièces de carrosserie en carbone 1016 Industries propose d’alléger la Lamborghini Huracán EVO via un kit en fibre de carbone forgé tout en améliorant son aérodynamique.

Le nouveau kit en carbone forgé de 1016 Indutries se distingue par son poids réduit par rapport aux pièces d’origine. Il est composé d’un nouveau séparateur avant avec des ailettes inspiré de la voiture de course Huracán Super Trofeo Evo, d’un capot entièrement en carbone plus léger de 3,6 kg, d’un aileron, de bas de caisse avec ailettes, de nouvelles ailes plus larges et dotées d’aérations (plus légères de 5 kg).

Pour offrir plus de puissance et de sonorité, le fabricant américain propose un nouveau système d’échappement en acier inoxydable allégé avec un diffuseur adapté. Le moteur V10 atmosphérique de 5,2 l développe 20 ch et 26 Nm de plus, soit un total de 660 ch et 626 Nm. Le 0 à 100 km/h est atteint en 2,9 secondes et la vitesse maximale est de 325 km/h.

Le kit carrosserie en carbone forgé est disponible en deux versions différentes : en noir ou avec un tissage particulier de la fibre visible.

Le kit complet coûte environ 27 000 euros.

Photos : 1016 Industries