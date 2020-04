Top 30 des films avec des modèles Audi à regarder pendant le confinement

En cette période de confinement durant la pandémie du coronavirus, nous vous proposons de (re)découvrir les 30 films les plus importants mettant en scène des véhicules Audi.

La première Audi est apparue au cinéma dans un film hollywoodien : « E.T. » en 1982. Depuis, de nombreux modèles ont été mis en avant dans des films d’action, des thrillers ainsi que des comédies. Certains modèles comme l’Audi A8 (Le Transporteur) et le S8 (Ronin) ont été les stars de scènes de poursuite sur le grand écran.

1 – 1976, Audi 50 dans « Un éléphant ça trompe énormément »

2 – 1982, Audi 5000 dans « E.T., l’extra-terrestre »

3 – 1988, Audi 200 quattro dans « James Bond – Tuer n’est pas jouer »

4 – 1998, Audi S8 dans « Ronin »

5 – 2000, Audi TT Roadster dans « Mission: Impossible II »

6 – 2003, Audi TT Roadster dans « La blonde contre-attaque ». Petite anecdote : Audi a développé la couleur de peinture extérieure Candy Blue exclusivement pour le film.

7 – 2004, Audi RSQ dans « I, Robot »

8 – 2004, Audi S3 dans « Mariages! »

9 – 2005 – Audi A8 W12 dans « Le Transporteur 2 »

10 – 2006, Audi A3 Sportback conduite par Lois Lane dans « Superman Returns »

11 – 2007, Audi A5 Coupé conduite par Jason Bourne « The Bourne Ultimatum »

12 – 2007, Audi S5 Coupé dans « Hitman »

13 – 2008, Audi R8, Audi S5 et Audi Q7 dans le premier film « Iron Man »

14 – 2008, Audi A3 Sportback et Audi S8 dans « Taken »

15 – 2008, Audi A8 W12 dans « Le Transporteur 3 »

16 – 2010, Audi A5 Sportback dans « The American »

17 – 2010, Audi R8 Spyder dans « Iron Man 2 »

18 – 2011, Audi A6 dans « Largo Winch 2 »

19 – 2011, Audi R8 Spyder dans « Les Tuches »

20 – 2013, Audi R8 Spyder et Audi A8 dans « The Wolverine »

21 – 2013, Audi R8 e-tron dans « Iron Man 3 »

22 – 2013 Audi Fleet Shuttle dans « Enders Game »

23 – 2014, Audi A5 Cabriolet et Audi S6 dans « Transformers : L’âge de l’extinction »

24 – 2015, Audi R8 Spyder, Audi A3 berline, Audi S7, Audi S8 et Audi Q7 « Cinquante nuances de gris » Fait amusant : l’auteur avait déjà inclu tous ces modèles Audi dans la série de livres, qui sont ensuite apparus sur grand écran.

25 – 2015, Audi RS 7 Sportback dans « Hitman : Agent 47 »

26 – 2016, Audi R8 V10 dans Kingsglaive : « Final Fantasy XV »

27 -2017, Audi A8 dans « Spider-Man: Homecoming »

28 – 2019, Audi e-tron Sportback concept et Audi e-tron GT concept dans « Avengers : Endgame »

29 – 2019, Audi e-tron, Audi A7 et Audi Q8 dans « Spider-Man : Far from Home »

30 – 2019, Audi RSQ e-tron dans « Les Incognitos »

Photos : 4Legend.com / DR