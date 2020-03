La Bugatti Atlantic concept de 2015 sort de l’ombre

Après vous avoir révélé en exclusivité trois concept cars n’ayant jamais été présentés au public, ni construits pour deux d’entre eux, le troisième modèle fait enfin son apparition via le célèbre youtubeuse automobile australienne Supercar Blondie : la Bugatti Atlantic de 2015.

Depuis l’achat de la marque par le Groupe Volkswagen en 1998, Bugatti a su s’imposer dans le domaine des hypercars et du luxe. Avant le lancement de la Veyron, différents concept car avaient été développés. A la fin de la production de la Veyron, Bugatti avait pour idée d’élargir sa gamme via un second modèle aux côtés de la Chiron.

En 2015, trois concept cars ont été imaginés et créés virtuellement : Bugatti Veyron Barchetta, Bugatti W16 & Bugatti Atantic. C’est ce dernier modèle qui est a vu le jour via un modèle fonctionnel mais non roulant.

Durant plus de quatre ans, ce concept car est resté cacher chez Volkswagen à Wolfsburg où il a été fabriqué. Pour la première fois, la Bugatti Atlantic est présentée via la youtubeuse Supercar Blondie chez Bugatti à Moslheim.

Le designer de ce modèle – Franck Heyl (voir notre interview sur la Bugatti Chiron Super Sport 300+) – nous dévoile quelques informations inédites sur ce coupé sportif à portes en élytre, motorisé par un V8 biturbo associé à une boîte de vitesses situé à l’arrière.

Si cette voiture était produite, son prix aurait été moins cher que la Chiron, s’expliquant par l’utilisation de nombreuses pièces du groupe VW pour garder les coûts réduits.

Photos – Vidéo : Supercar Blondie