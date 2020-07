Testé : miniature Audi RS 6 Avant de GMK au 1:18 par GT Spirit

Après quelques semaines de retard dû à la pandémie du coranavirus, les modèles de juin 2020 du spécialiste des miniatures au 1:18 – GT Spirit – arrivent chez les revendeurs dont la célèbre Audi RS 6 Avant du youtubeur GMK.

Proposée au prix de 109,90 euros via la référence GT799 et limitée à 500 exemplaires, la reproduction fidèle en résine à l’échelle 1:18 de l’Audi RS 6 Avant C7 du youtubeur GMK est quasiment déjà en rupture de stock chez de nombreux revendeurs de miniatures.

GMK (de son vrai nom Georges Maroun Kikano) a réussi a se faire une place importante sur les réseaux sociaux en présentant des voitures sportives et parfois exclusives. Comptant près de 1 million d’abonnés sur Youtube et 1,6 million de followers sur Instagram, GMK aime particulièrement les Audi, ayant possédé quelques modèles comme l’Audi RS 3 Sportback, la nouvelle Audi RS 6 Avant et notamment l’Audi RS 6 Avant C7 aux motifs spécifiques.

Cette voiture est l’une de ses préférées, l’ayant permis de mieux se faire connaître de sa grande communauté.

GT Spirit surfe sur la tendance GMK qui est le plus important influenceur automobile francophone. Sa voiture se démarque par son covering mi noir mat, mi camouflage bleu avec une ligne de séparation bleu clair courant sur toute la longueur du break sportif.

La réalisation en résine par le spécialiste français est une nouvelle fois fort bien faite avec de nombreux détails comme les disques et les étriers de freins, les faces avant et arrière (détails de phares, calandre, diffuseur arrière avec les deux sorties d’échappement ovales, les logos RS 6, …).

La reproduction du motif camouflage force le respect car ce n’était pas évident à faire.

L’intérieur est bien fait mais pas facile à admirer, le fabricant ayant reproduit les vitres fortement teintées, si appréciées par GMK.

Réalisée en résine, la miniature fait son poids, ne risquant pas de rouler en dehors d’une vitrine ou d’une étagère.

Développant 730 ch, l’Audi RS 6 de GMK possède un système d’échappement non d’origine qui n’a pas été reproduit, ce détail ne se voyant pas si la voiture n’est pas retournée.

Cette superbe miniature va ravir de nombreux passionnés d’Audi et appréciant GMK. Dépêchez-vous pour la commander avant que le marché parallèle va se mettre en route avec des prix bien supérieurs.

Photos : 4Legend.com