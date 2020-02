Bugatti ouvre une concession à Paris

Bugatti ouvre une nouvelle concession dans la capitale française – la première qui soit aux nouvelles couleurs de la marque. Son partenaire à Paris est le Groupe Schumacher, fondé en 1947 et qui s’est spécialisé dans les voitures SuperSport et HyperSport depuis le changement de millénaire. Stephan Winkelmann, Président de Bugatti, et Edouard Schumacher, CEO du Groupe Schumacher et co-fondateur de LS Group, ont inauguré le nouveau showroom situé à Neuilly-sur-Seine, en présence de clients. Avec cette nouvelle concession, Bugatti compte 36 revendeurs dans 17 pays à travers le monde.

« L’exclusivité de notre réseau de partenaires qui doit répondre à des standards élevés pour la marque Bugatti, exige une procédure très stratégique. Seuls les marchés clés et exclusivement les meilleurs partenaires sont sélectionnés », explique Stephan Winkelmann. « Pour nous, qui sommes une manufacture française, Paris n’est pas seulement un marché clé, mais aussi le centre culturel et politique de la France. Nous sommes tout à fait convaincus que le Groupe Schumacher est le meilleur partenaire. »

« C’est un grand honneur pour nous d’avoir été choisis par Bugatti pour représenter cette marque iconique de notre patrimoine. Nous sommes particulièrement heureux d’être le premier distributeur au monde à proposer la nouvelle identité visuelle de Bugatti, indique Edouard Schumacher ».

Au-delà de la volonté de croissance des volumes de ventes dans les marques généralistes et premium, illustrée récemment par son association avec le Groupe Lamirault pour fonder LS Group, le Groupe Schumacher poursuit sa stratégie de diversification dans les marques de luxe, dont la marque Bugatti doit être le fleuron.

La nouvelle adresse de Bugatti à Paris se situe au 181 Avenue Achille Peretti, à Neuilly-sur-Seine. La concession est au rez-de-chaussée, de sorte que les clients, mais aussi les passants enthousiastes, puissent jouir d’une belle vue sur les véhicules. Pour l’instant, ils peuvent admirer une Chiron Sport bleue en carbone mais aussi le nouveau design de la marque : moderne et technique et chaleureux. On le retrouve dans les moindres détails de l’aménagement. À l’extérieur, le logo blanc de Bugatti ; à l’intérieur des meubles confortables contrastent avec le béton et permettent d’admirer le grand mur de configuration destiné aux clients.

A l’image des véhicules Bugatti, le showroom dévoile toute l’expertise artisanale de la marque, largement préférée à une production industrielle. Le lounge du showroom parisien s’ouvre sur un grand jardin pour rappeler l’atelier et le château de Molsheim entourés d’animaux et d’arbres.

« Nous avons pensé un lieu, où, en toute discrétion et confidentialité, nous allons pouvoir accueillir nos clients et leur assurer un service sur-mesure. Un lieu à Paris où le temps s’arrête », conclut Edouard Schumacher.

Cette nouvelle concession illustre le retour de Bugatti à Paris. Il y a presque 100 ans, le fondateur de Bugatti, Ettore, a installé le premier showroom de la marque sur l’avenue Montaigne. Bien qu’il ait choisi Molsheim, en Alsace, pour installer son siège et ses ateliers de production en 1909, il s’est retrouvé à Paris au cœur de l’avant-garde intellectuelle. C’est là que vivaient, ou du moins travaillaient, ses meilleurs clients. Ettore Bugatti a passé une grande partie de sa vie professionnelle et privée dans la capitale française. Aujourd’hui, l’esprit d’Ettore Bugatti à Paris perdure.

Adresse

Bugatti Paris

181 Avenue Achille Peretti

92200 Neuilly-sur-Seine

Téléphone : +33 (0)1 70 38 65 18

Email : contact@bugatti-paris.fr

Photos : Bugatti