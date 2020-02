Rétromobile 2020 – Audi Sport quattro rouge Tornado de 1985

L’un des 214 exemplaires de l’Audi Sport quattro de 1985 était exposé au salon Rétromobile 2020, avec la couleur rouge Tornado qui était la couleur la plus répandue.

L’Audi Sport quattro est un mythe automobile : elle a été conçue afin d’homologuer son véhicule de course à châssis court pour le championnat du monde des rallyes en Groupe B. L’évolution ultime du véhicule de course était l’Audi Sport quattro S1 et notamment la version victorieuse de la course Pikes Peak en 1987 avec Walter Röhrl.

Cette Audi Sport quattro rouge Tornado provient de Suisse et est dans un excellent état, avec des sièges sport Recaro en cuir et en Alcantara. Avec son moteur 5 cylindres développant 306 ch (225 kW), il s’agissait du véhicule le plus puissant de son temps dans la production allemande avec quatre roues motrices permanentes.

Sa roue de secours d’origine chaussée du pneu Michelin est présente sur le côté gauche du coffre.

Photos : 4Legend.com