Rétromobile 2020 – Porsche 906 Carrera 6 châssis 906-115 de 1966

Le salon Rétromobile 2020 via la vente aux enchères Artcurial a permis de découvrir cette Porsche 906 Carrera 6 de 1966 (châssis 906-115).

Portant le n° de châssis 906-115, son « Kartex » d’origine indique une sortie d’usine le 9 mars 1966 et une livraison à son premier propriétaire, M. Ermanno Spazzapan, en Italie. De teinte blanche, elle était dotée du moteur n°906-113. Pilote amateur utilisant le nom « Mann » comme pseudonyme, Spazzapan a pris part en Italie à de nombreuses courses de côte d’importance tout au long de la saison 1966 et, sur les quelque dix épreuves où apparaît la voiture, on note une victoire au classement général de la course Antignano-Monte Burrone, une deuxième place au général à la course Vittorio Veneto-Consoglio et plusieurs places d’honneur de catégorie.

Il est probable que Spazzapan ait ensuite cédé la voiture à son compatriote Antonio Zadra, car c’est lui que l’on retrouve dans les résultats sportifs pour la saison 1967. Lui aussi utilisait un pseudonyme, « Khandaru ». Zadra a donc pris part à diverses courses de côte dont certaines comptant pour le championnat d’Europe, et aussi d’autres épreuves internationales sur circuit, n’hésitant pas à sortir des frontières italiennes, participant à quelques évènements en Autriche (Innsbruck), Suisse (Ollon-Villars), Italie (Mugello), Allemagne (1000 km du Nürburgring) et France (Mont-Ventoux). En 1968 elle participe au 500km d’Imola et d’autres courses au Mugello et Vallelunga.

Cette Porsche 906 a été ensuite cédée à Ennio Bonomelli, que l’on retrouve dans certains résultats de course fin 1967 et en 1969. Puis elle est passée entre les mains du collectionneur bien connu Corrado Cupellini, avant d’être achetée en 1977 par un amateur allemand, M. B. Becker. La voiture était encore en Italie quand ce dernier l’a achetée, car il est allé la chercher à Bergame avant de la confier à Rolf Götz, de Waldenbuch, pour une remise en état ; elle était alors de couleur rouge. Dans un premier temps, Monsieur Becker ne l’a guère utilisée, préférant sortir sa 910 (elle a fait toutefois quelques apparitions publiques comme en 1990 à l’Oldtimer Grand Prix du Nürburgring), mais vers 1995 la 906 est ressortie du garage et, après une révision complète, elle a pris part jusqu’à 2001 à plusieurs évènements comme à Donington, Spa, le Nürburgring, Monza, Most, entre les mains de M. Lamberty ou Becker.

Elle a même participé en février 2000 à une course à Killarny, en Afrique du Sud où son pilote Harald Link a signé la troisième place. En juin 2001, on la retrouvait à la course de côte historique St-Ursanne-Les Rangiers, entre les mains du fils de Joseph Siffert, qui a décroché la quatrième place.

La voiture a été ensuite vendue en Allemagne à M. Sadlowski qui en a modifié la couleur ; séduit par la présentation de la 906-125 qu’il avait vue au musée de Miles Collier, aux États-Unis, il en a repris le même thème, blanc avec du rouge pour le capot avant et le capot moteur (sous la lunette arrière). En 2002, la voiture est vendue à l’important collectionneur français A. Salat, qui a pris part plusieurs fois au Tour Auto Historique.

En 2007, cette Porsche 906 est passée sous le marteau de Maître Poulain et c’est un passionné du Nord de la France qui en fait l’acquisition, avant de la vendre il y a six ans à un collectionneur italien de bolides de venant de Maranello mais ayant toujours rêvé de posséder un proto Porsche. Celui-ci, pour ne pas risquer d’en détruire l’intégrité, l’a utilisée avec parcimonie. D’importants travaux ont été effectués pour maintenir un bon niveau de fonctionnement et de présentation : des jantes avants correctes avec le cerceau extérieur en aluminium ont été achetées, un compte tour mécanique à câble conforme à l’origine a été monté. Les disques et étriers de freins ont été remis en conformité. Et surtout, un bloc moteur en magnésium conforme, d’époque, fut racheté chez le spécialiste allemand Freisinger. La boîte de vitesse a été révisée ainsi que le différentiel. Les travaux mécaniques ont été effectués chez le spécialiste bien connu de Siebenthal. Le propriétaire a fait reprendre le museau qui comportait quelques éclats.

