Rétromobile 2020 – Lamborghini Polo Storico expose une rare Miura SVJ

Lamborghini Polo Storico expose de nouveau à Paris pour le salon de la voiture classique Rétromobile 2020, présentant un modèle rarissime : la Lamborghini Miura SVJ. Il s’agit du châssis n°4860, qui est l’une des quatre Miura SVJ d’origine fabriqués par la société. Les modèles SVJ sont des véhicules d’exception inspirés de la Miura Jota et construits sur demande spéciale. La Jota était une pièce unique créée par le pilote d’essai Bob Wallace dans le but de permettre à la Miura de participer à des courses réglementées par l’«Annexe J» de la FIA pour les voitures de tourisme et les voitures GT.

Lamborghini Miura SVJ #4860

La Lamborghini Miura SVJ exposée à Paris a été construite en 1973 pour le pilote de course allemand Hubert Hahne, qui était à l’époque l’importateur Lamborghini pour l’Allemagne. Elle était peinte en noir, avec un intérieur en cuir blanc-noir. En 1977, Hubert Hahne a fait repeindre par Lamborghini sa Miura SVJ en argent tout en conservant l’intérieur noir. Depuis, la voiture a la même combinaison de couleurs. Le véhicule est resté en Allemagne jusqu’au début des années 2000, quand il est devenu une pièce d’une collection japonaise. Depuis, son rachât, il n’a jamais été exposé en public.

Lamborghini Polo Storico a effectué une restauration à des fins de conservation. Le département patrimoine a commencé par une analyse approfondie des documents conservés dans les archives et une recherche de sources et de comptes de l’époque de sa construction, afin que ses conditions d’origine puissent être préservées et restaurées sans égal.

Lamborghini Miura P400 S en éclaté

Aux côtés de la Miura SVJ à Rétromobile, une Miura P400 S est mise en avant via de pièces de rechange – y compris la carrosserie, le moteur et la suspension. Lamborghini Polo Storico a apporté un soin tout particulier à la reconstruction des panneaux de carrosserie afin de garantir une recréation précise de la forme d’origine, avec exactement les mêmes dimensions. Tout cela fait partie du concept de «lignes certifiées» qui était présenté lors de l’événement. De nouvelles pièces de rechange authentiques telles que les culasses et la carrosserie sont constamment refabriquées par Lamborghini, offrant une grande opportunité pour préserver l’authenticité des Lamborghini classiques tout en permettant aux collectionneurs d’utiliser leurs voitures en toute tranquillité d’esprit.

Lamborghini Polo Storico

Lancé en 2015, Lamborghini Polo Storico est un département de Lamborghini dédié à la préservation du patrimoine de la société de Sant’Agata Bolognese. En plus de restaurer et certifier tous les Lamborghini construits jusqu’en 2001, il refabrique les pièces de rechange pour les modèles Lamborghini classiques. Plus de 200 nouveaux articles de catalogue ont été ajoutés à la gamme en 2019. Lamborghini Polo Storico conserve et gère également les archives de l’entreprise, dans le but de soutenir la préservation de toutes les voitures Lamborghini classiques.

Photos : 4Legend.com / Lamborghini