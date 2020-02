Rétromobile 2020 – Tracteur Allgaier System Porsche P 312 de 1954

L’édition 2020 du salon Rétromobile dédié aux voitures anciennes propose une belle exposition de tracteurs, fabriqués par divers constructeurs automobiles comme Porsche ou Lamborghini. L’un des tracteurs exposés vaut à lui seul le déplacement à Paris : le fameux et très rare tracteur orange Allgaier P 312 à système Porsche conçu à 220 exemplaires en 1954 pour les plantations de café au Brésil mais aussi en Colombie.

Histoire des tracteurs Porsche

Ferdinand Porsche n’a pas seulement conçu des voitures de sport, il a également joué un rôle important dans la mécanisation de l’agriculture. Tout a commencé e, 1937, mandaté par Adlof Hitler pour développer le tracteur du peuple (Volksschlepper) en parallèle de la Volkswagen.

A la fin de la Guerre, l’idée de produire un tracteur économique et robuste est revenu sur le devant de la scène. Un homme, Erwin Allgaier, dirigeant la société Allgaier Werke GmbH qui produisait des outils agricoles et des pièces en tôle, s’intéressait au projet du tracteur du peuple. Après avoir contacté le bureau d’études de Ferdinand Porsche, un accord a été trouvé en 1949 afin de produire un premier tracteur : l’AP 17 (Allgaier Porsche 17) développant 18 ch via son moteur bicylindre.

La production de ce premier tracteur Allgaier Porsche a débuté en 1950 en coopération avec la société Allgaier Werke GmbH à Uhingen au Sud-Est de Stuttgart. Les tracteurs étaient produits sous la marque Allgaier et portaient pour certains la mention Porsche System sur le capot moteur. Les tracteurs étaient alors de couleur orange et vert. Différents modèles ont vu le jour comme le célèbre AP 22.

Fin 1955, le groupe industriel allemand Mannesmann collabore au projet en le finançant. Une nouvelle société voit le jour au 1er janvier 1956: Porsche-Diesel Motorenbau GmbH. Une nouvelle usine moderne pour l’époque sort de terre à Manzell, à quelques kilomètres à l’Ouest de Friedrichshafen au bord du lac de Constance, là où se trouvait l’ancienne usine de dirigeables Zeppelin. La fameuse couleur rouge des tracteurs Porsche est alors apparue.

P 312 – Le tracteur pour les plantations de café

Un tracteur construit par Allgaier et Porsche sort du lot de par sa couleur orange vive et sa rareté : le tracteur Allgaier P 312 System Porsche du début des années 1950.

Dès 1948, la famille Porsche a commencé à établir des contacts avec des agences gouvernementales au Brésil afin d’y vendre sous licence le Volkschlepper. Très rapidement, un besoin spécifique fut demandé à Porsche : un tracteur dédié aux plantations de café très répandues au Brésil.

Un tracteur classique ne convenait pas de par sa taille et son design pouvant abîmer les plantations. Après avoir soumis leurs demandes, Porsche et Allgaier ont développé un drôle de tracteur à l’apparence unique : le P 312, surnommé le « train à café » ou « tracteur brésilien ». Il était basée sur l’AP-17 avec embrayage oléo-hydraulique et boîte de vitesses Porsche à 5 vitesses.

Ce tracteur a sa propre personnalité : un design aérodynamique avec des tôles lissesincluant les carrénages des roues – faisant penser à une locomotive et permettant de repousser les branches sans les abîmer, sa couleur orange, son moteur bi-cylindres de 25 ch fonctionnant au méthanol et à l’essence, une houe rotative à lames fixes montées avec une tringlerie hydraulique à 3 points et une largeur de travail de 100 cm ainsi que sa voie très étroite adaptée à la largeur des passages entre les plants.

L’un des prototypes avait été envoyé au Brésil afin d’y être testé avec sa houe rotative par le centre d’examen d’État de Campinas (Sao Paulo). Les résultats furent jugés très bons.

Des négociations intensives et de nouveaux développements techniques après de nombreux tests sur le terrain ont finalement conduit à un contrat avec Alrico Ltda. à Rio de Janeiro en 1953, qui voulait reprendre la distribution au Brésil.

Une première commande indiquait une livraison de 1 000 tracteurs. Les 220 premiers (et uniques) modèles ont été construits à Friedrichshafen en 1954. 200 modèles ont été emballés dans des caisses en bois et expédiés à Santos, au Brésil. 20 autres modèles ont été expédiés en Colombie pour être également utilisés dans des plantations de café.

Malheureusement, à l’arrivée au port, les formalités douanières et d’importation ont été laborieuses s’ajoutant à des problèmes de financement de l’importateur brésilien Alrico. Les tracteurs étant en partie démontés dans leurs caisses, l’équipement nécessaire pour le montage final manquait, entraînant d’importants retards de livraison. L’engouement du départ n’étant plus présent, la production a été arrêtée et seulement 220 modèles ont été fabriqués et vendus en grande partie au Brésil et un peu en Colombie.

Aujourd’hui, ce tracteur est très recherché des collectionneurs. Le spécialiste français, Renaud L. en a importé deux du Brésil et connaît sur le bout des doigts ce tracteur. Il est encore parfois possible d’en trouver au Brésil en mauvais état et incomplet, à des tarifs dépassant les 45 000 euros.

Sur les 25 tracteurs recensés dans le monde, seuls 5 exemplaires ont encore leur carrosserie d’origine (les autres ayant des carrosseries refaites plus ou moins fidèlement).

L’exemplaire exposé à Rétromobile 2020 est l’ancien tracteur de Renaud qui l’a entièrement rénové en 2019. Il n’est pas 100% complet, manquant les carrénages des roues arrière et la houe rotative.

Photos : 4Legend.com / Porsche