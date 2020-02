Rétromobile 2020 – Réunion des deux Bugatti EB 110 de course

Les deux seules voitures de course Bugatti EB 110 étaient exposées au salon Rétromobile 2020 à l’occasion de la sortie du livre « The last Bugatti racing cars » : EB 110 S Le Mans de 1994 & EB 110 Sport Competizione de 1995.

Jusqu’en 1995, 96 Bugatti EB 110 GT et 32 EB 110 Super Sport (SS) ont été construites, soit un total de 128 véhicules incluant 2 voitures de course.

Voir ces deux voitures réunies est très rare. Leur dernière réunion était à l’occasion de la grande fête Bugatti à Molsheim pour les 110 ans de la marque en septembre 2019.

A l’occasion du lancement du livre « The last Bugatti racing cars » dédié à toute l’histoire de la première supercar Bugatti – l’EB 110, deux modèles de course étaient exposés à Paris.

Le premier véhicule – la Bugatti EB 110 S Le Mans de 1994 (châssis ZA9BB02E0RCD39016) – a été engagée par Michel Hommell aux 24 Heures du Mans 1994 en catégorie GT1 par le constructeur automobile, alors basé en Italie à Campogalliano. Développant 660 ch via son moteur V12 quadriturbo de 3,5 litres, cette EB 110 S a dû abandonner au Mans suite à une sortie piste l’abîmant fortement. Elle a également différents problèmes techniques durant la course.

La deuxième voiture de course est la Bugatti EB 110 Sport Competizione de 1995 (châssis ZA9BB02E0SCD39044) qui a été engagée par Gildo Pallanca Pastor à différentes courses et pilotée par lui-même et Patrick Tambay (ancien pilote de Formule 1). Cette voiture a participé en 1995 à plusieurs épreuves de l’IMSA (International Motor Sports Association), comme Watkins Glen, Sears Point, Suzuka, Zhuha et les 24 Heures de Daytona.

Aux côtés d’une grosse miniature de la version ayant couru au Mans, deux exemplaires du livre « The last Bugatti racing cars » étaient exposés en version à reliure grise (Édition IMSA limitée à 110 exemplaires – 459 euros) et avec une reliure bleue (Édition Le Mans limitée à 110 exemplaires – 459 euros).

La troisième version plus exclusive en cuir et limitée à 35 exemplaires – l’Édition Publisher – est proposée au prix de 1 100 euros.

Photos : 4Legend.com