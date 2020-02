Rétromobile 2020 – TOP 10 des Porsche de course

Quelques modèles Porsche de course étaient présentes au salon Rétromobile 2020, notamment des modèles ayant couru aux 24 Heures du Mans. Voici notre sélection des voitures de course présentes, allant de la 356 à la 911 en passant par le 917 LH, la 910 et la 904 GTS.

Vous présenter chaque modèle de ce salon serait trop long, dorénavant en dehors de certains véhicules assez rares voire uniques, nous vous proposons un TOP 10 des plus belles et insolites voitures de course vues lors de cette édition 2020 du salon Rétromobile dédié aux véhicules anciens à Paris.

Porsche 356 B Carrera 2 GS/GT Coupé de 1962

Cette Porsche 356 est le châssis 121988 préparé pour les rallyes, étant l’un des modèles les plus puissants.

Porsche 904 GTS de 1964

Cette Porsche 904 GTS (châssis 904-049) a été livrée neuve le 3 mars 1964 à M. Jean-Claude Mosnier par Sonauto à Paris. Elle a participé à différentes courses automobiles dont les journées test des 24 Heures du Mans le 13/03 puis aux qualifications des 24 Heures du Mans 1964 avant de devoir abandonné suite à un accident. Elle a ensuite participé à différentes épreuves sportives en France de 1965 à 1968 dont une victoire à la course de côté de Hebecrevon le 28/04/1968.

Porsche 910 de 1967

Cette Porsche 910 (châssis 910-027) est l’un des 28 exemplaires produits par Porsche qui a appartenu au même propriétaire depuis les dernières 25 années. Pesant 575 kg, la Porsche 910 est motorisée par un Flat 6 de 2,3 litres développant 250 ch via une boîte de vitesses type 906 à 5 rapports. Cette voiture a participé à différentes courses automobiles internationales comme les 1000 km du Nürburgring 1967 (abandon) & 1968 (25ème place), les 12 Heures de Sebring 1968 (20ème place), les 6 Heures de Brands Hatch 1968 (7ème place) et les 1000 km de Spa 1968 (6ème place).

Porsche 917 LH « Hippie » de 1970

Il s’agit de la Porsche 917 LH de 1970 châssis 917-043, qui a été restaurée dans sa configuration d’origine des 24 Heures du Mans 1970, avec sa décoration Hippie, très colorée (bleu et vert). Elle est d’ailleurs arrivée à la seconde place avec les pilotes Gérard Larrousse et Willy Kauhsen. Les deux autres pilotes inscrits Reinhold Joest et Richard Attwood n’ont pas piloté la voiture. La voiture de course a ensuite été inscrite aux 3 Heures du Mans 1971 avec le pilote Derek Bell mais n’a pas pris le départ. Sa 3ème et dernière course était lors de la journée test au Mans, terminant première avec le pilote Jackie Oliver.

Porsche 911 Carrera 3.0 RS de 1974 – 24 Heures du Mans 1974

Le châssis 911 460 9034 a été produit en mars 1974 et est l’un des rares 55 exemplaires fabriqués uniquement en 1974. Livrée neuve en France, elle a eu une carrière très sportive avec de nombreuses victoires en course, en rallye et même en course de côte. Citons pas exemple son engagement aux 24 Heures du Mans 1974, arrivant à la 14ème place et 25ème en 1975. Elle a remporté la catégorie Groupe 4 aux 24 Heures du Mans 1976, se plaçant à la 12ème place au général.

Porsche 911 Carrera 3.0 RS de 1974

Cette Porsche 911 Carrera 3.0 RS (châssis 911 460 9107) a été fabriquée en juillet 1974 et elle fait partie des 55 voitures construites par Porsche selon les spécifications RS pour répondre aux exigences d’homologation en course. Elle a été vendue neuve en Allemagne et a eu une longue carrière sportive, notamment au Rallye Monte-Carlo 1976. Elle a ensuite été achetée par le Parisien, Raymond Touroul propriétaire du French Racing Team. En juin 1976, la RS est engagée pour la 44e édition des 24 Heures du Mans et a terminé avec une remarquable 6ème place au classement général.

Porsche 911 GT2 R type 993 de 1997

Cette Porsche 993 GT2 R 2 de 1997 (châssis WPOZZZ99ZWS393012) est la version compétition de la GT2, homologuée en catégorie GT FIA. Elle présente deux particularités : son histoire et sa décoration. Engagée par son premier propriétaire et par Sonauto, alors importateur Porsche en France, à trois saisons FIA, elle a remporté le championnat de France FFSA en 1998, avec Jean-Pierre Jarier et François Lafon. Par ailleurs, elle a été peinte par l’artiste allemand Peter Klasen, ce qui lui permet d’entrer dans le club très fermé des « Art Cars », un mode d’expression lancé avec brio par Hervé Poulain.

Porsche 911 GT2 type 993 de 1997 – 24 Heures du Mans 1998 et 1999

La Porsche 993 GT2 de 1997 (châssis WPO22299ZTS394075) a eu une longue carrière en courses automobiles, notamment aux 24 Heures du Mans 1998 et 1999. Elle a également participé aux courses d’endurance de Silverstone, Nübrurgring, Spa, Laguna Seca, Jaram, Monza et Estoril.

Porsche 911 GT2 type 993 de 1998 – 24 Heures du Mans 1998

Cette Porsche 993 GT2 de 1998 est une Art Car unique conçue par Wolinski et Philipo pour son engagement aux 24 Heures du Mans 1998 par le célèbre commissaire-priseur Hervé Poulain d’Artcurial, en équipe avec Jean-Luc Maury-Laribière, Eric Graham. Au terme de la course, la voiture a terminé à la 20ème place.

Porsche 991 GT3 RSR type 997 de 2007

Cette Porsche 911 GT3 RSR de 2007 a le châssis n°917. Elle a participé au championnat ELMS 2007 et a participé à la journée de test au Mans en 2009.

Camion d’assistance Mercedes-Benz LP 608 D « Porsche Kremer Racing »

Certes ce n’est pas une Porsche de course, mais un rare camion d’assistance Porsche Kremer Racing sur base de Mercedes-Benz 608 double cabine aux couleurs du sponsor principal Bilstein. Il accompagnait certaines Porsche 911 Kremer, comme la 911 Carrera 3.0 RS Kremer de 1974 exposée à ses côtés.

Photos : 4Legend.com