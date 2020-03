Rugissement sur circuit de la Lamborghini Aventador SVR à moteur V12

Lamborghini continue sa mise au point de sa nouvelle hypercar à moteur V12 exclusivement réservée pour la piste : l’Aventador SVR. Une nouvelle vidéo permet de la découvrir sur circuit et d’entendre la sonorité de son V12 atmosphérique de 830 ch.

Lamborghini continue de nous mettre l’eau à la bouche en publiant une troisième vidéo de la version ultime de l’Aventador en train d’être testée sur circuit.

Cette nouvelle vidéo succède à la première ayant révélé quelques éléments extérieur de la voiture (comme la prise d’air du toit et l’aileron arrière) et à la deuxième montrant le moteur V12 – associé à une nouvelle boîte de vitesses X-trac à 6 rapports – fonctionnant sur un banc d’essai.

Le département compétition du constructeur italien – Lamborghini Squadra Corse – se charge de son développement et de sa mise au point. A la vue des quelques images, le véhicule est proche de sa version finale et ressemble à une vraie voiture de course : capot aéré, entrée d’air sur le toit, énorme aileron, diffuseur optimisé, grosses aérations, échappements spécifiques, lame avant spécifique, …

Cette hypercar conçue et dédiée à la piste pourrait être dévoilée lors de la Monterey Car Week 2020 en Californie mi-août 2020. Ce véhicule devrait être proposé avec une offre piste afin de rouler plusieurs fois par sur circuit et aux côtés d’instructeurs de la marque.

Une question se pose : ce véhicule sera-t-il homologué pour un usage routier? Si oui, cela signifierait que Lamborghini envisage de s’engager aux 24 Heures du Mans en catégorie Hypercar nécessitant d’avoir au moins 20 modèles fabriqués et pouvant être immatriculés.

Photos – Vidéo : Lamborghini