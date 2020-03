La Porsche Mobil 1 Supercup aborde la saison 2020 avec des courses virtuelles

En réponse à la pandémie actuelle du Covid-19, la Porsche Mobil 1 Supercup se lancera dans la saison des courses automobiles avec une série digitale. Dans la toute nouvelle Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, les pilotes et les équipes actuels ainsi que des participants sélectionnés s’affrontent dans des voitures de course virtuelles Porsche 911 GT3 Cup. Quatre événements constituent la version numérique de la série internationale monomarque, qui se déroule normalement dans le cadre du programme de soutien à la Formule 1.

« La course automobile virtuelle, ou «sim racing», devient de plus en plus populaire, également au niveau professionnel. Ceci est souligné par le grand succès des activités esport générales de Porsche. Jusqu’au début reporté de notre vraie saison, nous avons créé une formidable plate-forme avec la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition pour nos équipes et nos pilotes », explique Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup.

L’édition virtuelle de la série de courses n’est pas en concurrence avec la «Porsche TAG Heuer Esports Supercup», qui entre dans sa deuxième saison en 2020. Elle s’adresse aux pilotes de sim professionnels et à ceux qui s’efforcent de le devenir.

« Avec la Porsche TAG Heuer Esports Supercup, nous avons élargi notre présence dans le monde de la course automobile et avons ouvert la porte aux pilotes de simulation pour rejoindre la famille internationale Porsche Motorsport », explique Marco Ujhasi, responsable des Esports chez Porsche Motorsport. « Nous avons maintenant hâte de soutenir nos collègues de la vraie Supercup et de pouvoir leur offrir une plate-forme appropriée avec iRacing. »

Après une journée d’essais (le 29 mars 2020), les deux premières courses de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition se dérouleront le 4 avril sur le Circuit de Barcelona-Catalunya en Espagne. Le circuit de Silverstone (Grande-Bretagne), le circuit de Spa-Francorchamps (Belgique) et l’Autodromo Nazionale Monza (Italie) sont d’autres lieux pour accueillir des épreuves. La dernière épreuve virtuelle aura lieu le 16 mai 2020. En plus de deux courses de sprint de 25 minutes, le programme comprend une séance d’essais libres (30 minutes), une séance de qualification (15 minutes) et un échauffement (20 minutes).

Il y a une grille maximale de 40 pilotes, mais seules les équipes et les pilotes officiellement inscrits à la Porsche Mobil 1 Supercup ainsi que les pilotes invités sont autorisés à participer. Les véhicules pilotés par les équipes Supercup arboreront la même livrée que sur les vrais circuits. En plus du classement général, les pilotes des catégories ProAm et recrues se battront également pour les victoires.

« La situation actuelle a mis un réel frein à ma vie de pilote de course. Au lieu de faire de la vraie course, je passe beaucoup de temps sur le simulateur. La Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition est une excellente occasion de combler le vide. Je peux à peine attendre la première course », a déclaré le pilote Porsche Junior Ayhancan Güven (équipe Martinet by Alméras). Le jeune pilote a découvert son amour pour l’Esport à l’âge de douze ans et a conduit pour la plus grande équipe du monde avec les pilotes de Formule 1 d’aujourd’hui Max Verstappen et Lando Norris. Güven s’aligne sur la grille virtuelle avec son coéquipier junior Jaxon Evans (équipe Lechner Racing).

Calendrier des courses Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition 2020

29/03/2020, Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne), test officiel

04/04/2020, Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne), courses 1 + 2

18/04/2020, Silverstone Circuit (Grande-Bretagne), courses 3 + 4

25/04/2020, Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique), courses 5 + 6

16/05/2020, Autodromo Nazionale Monza (Italie), courses 7 + 8

Photos : Porsche