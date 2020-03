Un cahier de coloriage Audi à télécharger pour occuper vos enfants

En cette période difficile où nous sommes confinés dans nos logements à cause du Covid-19, Audi of America et Audi France ont eu la bonne idée de mettre à la disposition des petits comme des grands un cahier de coloriage afin de les occuper et s’amuser en famille tout en vivant la passion automobile.

Si vous manquez d’inspiration pour occuper vos enfants en dehors de les mettre devant la télévision ou les jeux vidéos, voici une bonne initiative d’Audi pour proposer des alternatives aux activités et jeux habituels (tels les jouets et les jeux de société).

Ce cahier de coloriage de 15 pages contient 13 dessins représentant divers modèles de la marque Audi et de son patrimoine : Auto Union Type C, Horch 853, Audi Ur-quattro, Audi Q7, Audi R8 V10, Audi R8 LMS, Audi A6. Il y a également une feuille permettant de colorier un moteur 2.5 TFSI à 5 cylindres et une autre avec les 4 anneaux.

Vous pouvez les téléchargez sur leurs sites ou via le lien suivant.

Photos : Audi