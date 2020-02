Coulisses du tournage de la publicité Porsche du Super Bowl 2020

Dix des voitures les plus emblématiques de Porsche ont tourné dans la nouvelle publicité télévisée du constructeur de Stuttgart-Zuffenhausen – mettant en avant le nouveau Taycan dans cinq lieux de tournage – et diffusée à l’occasion de la finale 2020 du Super Bowl.

Une équipe de 150 personnes a travaillé sur la nouvelle publicité « The Heist », le tournage ayant eu lieu dans et autour des installations de Porsche à Zuffenhausen, en Allemagne, fin novembre 2019. C’est la deuxième fois dans l’histoire de l’entreprise qu’elle produit une publicité pour le Super Bowl et maintenant le constructeur de voitures de sport offre un aperçu de ce projet extraordinaire.

Le tout nouveau Porsche Taycan entièrement électrique occupe le devant de la scène, car il fait partie d’une poursuite rapide avec neuf de ses frères et sœurs les plus légendaires. Beaucoup de voitures présentées font partie de la collection du Musée Porsche, ce qui signifie que leur préparation et leur manipulation pendant le tournage ont été un élément clé du projet.

« Nous avons beaucoup d’expérience dans la préparation de véhicules historiques pour toutes sortes d’opérations, mais conduire une 917 dans le centre de Stuttgart, la nuit, était une première pour nous », a déclaré Alexander Klein, responsable de la gestion des véhicules et de l’expérience patrimoine au Porsche Museum. « Lorsque nous nous sommes rendus sur les lieux de la Forêt-Noire, les routes étaient couvertes de neige et sont restées ainsi jusqu’à la veille du tournage. Heureusement, nous étions préparés et avions différents types de pneus avec nous, en particulier pour les voitures de course. Nous n’avons cependant apporté aucune modification technique aux véhicules du musée. »

Après les scènes d’ouverture à l’intérieur du musée Porsche, les téléspectateurs voient une équipe de pilotes chevronnés conduire les voitures en toute sécurité autour du célèbre rond-point Porsche à Zuffenhausen et dans les rues du centre-ville de Stuttgart, d’Heidelberg, d’Heppenheim et sur le barrage Schwarzenbachtalsperre au Nord de la La Forêt Noire. L’un d’eux, Harald Müller, détenait le record du monde de drift, tandis que le pilote d’usine Porsche Lars Kern était au volant de l’emblématique 917 K.

Le réalisateur était Wayne McClammy, qui est mondialement connu pour ses publicités. À certains moments du tournage, il utilisait quatre caméras en même temps, et un Cayenne était spécialement équipé d’un bras russe : une grue à caméra montée sur le toit. Deux drones – dont un ayant une vitesse de pointe de 160 km/h – ont capté du ciel les séquences.

La publicité télévisée fait partie de la campagne de marketing mondiale de Porsche pour le Taycan et sera diffusée dans les cinémas des États-Unis et dans d’autres pays, après ses débuts officiels au Super Bowl.

Photos – Vidéo : Porsche