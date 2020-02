12H Bathurst 2020 – Une course décevante pour les Audi R8 LMS

Lors de la course d’ouverture de la saison 2020 incroyablement excitante de l’Intercontinental GT Challenge (IGTC), Audi Sport n’a pas répondu à ses propres attentes. Après que des voitures de course de sept constructeurs différents se soient qualifiées dans le top dix, Audi s’est lancée optimiste dans la course des 12 heures à Bathurst 2020. Cependant, des revers ont gêné les trois voitures de course de l’Audi Sport Team Valvoline. Le meilleur résultat pour l’Audi R8 LMS a été obtenu par l’équipe cliente australienne Hallmarc, qui a remporté la troisième place de sa catégorie.

L’événement des 12 heures de Bathurst a rarement été aussi dramatique : après plusieurs changements de leader, quatre marques différentes ont finalement fini dans le top dix.

« Nous avions ce qu’il fallait pour être parmi les premiers », a déclaré Chris Reinke, responsable d’Audi Sport customer racing. « Le meilleur tour en course de Kelvin van der Linde a montré que nous avions le rythme. Mais nous avons payé le prix fort pour de petites erreurs. »

Garth Tander a été la première victime. L’Australien expérimenté et multiple vainqueur au Mount Panorama a disputé sa cinquième course pour Audi Sport. Il partageait le volant de la voiture n°22 avec les pilotes Audi Sport Mirko Bortolotti et Christopher Mies. Au 62ème tour, Tander suivait de près Dries Vanthoor dans l’Audi n°2. Lorsque le Belge a dévié de la ligne de course, Tander a fait une embardée pour l’éviter, a quitté la piste et a heurté le mur. L’Australien n’a pas été blessé, mais l’Audi R8 LMS a été trop gravement endommagée pour continuer.

Dries Vanthoor et ses coéquipiers d’Audi Sport Frédéric Vervisch et Christopher Haase étaient passés de la 14ème place sur la grille à la septième place lorsqu’un capteur de régime a mal fonctionné peu avant la mi-course. Après de longues réparations, l’équipe a décidé de ne pas renvoyer l’Audi R8 LMS dans la course. Dès lors, tous les espoirs étaient sur l’Audi n°222 et les trois pilotes Audi Sport Mattia Drudi, Kelvin van der Linde et Markus Winkelhock. Van der Linde avait affiché le meilleur résultat lors des qualifications pour Audi Sport avec la septième place. Sous réserve de la séquence des arrêts aux stands, les trois pilotes se sont même battus pour prendre la tête, van der Linde ayant réalisé le meilleur tour en course dans la dernière heure. Une crevaison au milieu de la course a endommagé le passage de roue arrière droit, ce qui a entraîné une autre crevaison. Cela a coûté cinq tours, y compris les réparations. Finalement, le trio de pilotes a vu le drapeau à la 18ème place. Pendant ce temps, une équipe cliente d’Audi Sport a décroché un podium dans sa catégorie. Marc Cini, Dean Fiore et Lee Holdsworth, qui a célébré son 37ème anniversaire le jour de la course, ont ramené la troisième place dans la classe Pro-Am pour l’équipe de Hallmarc, une répétition des résultats de 2017 et 2019. C’était la quatrième fois sur le podium pour le client de longue date d’Audi Marc Cini. En 2015, l’Australien avait revendiqué la troisième place dans la catégorie Am.

« Félicitations à nos trois pilotes privés et au Melbourne Performance Center pour un autre succès », a déclaré Chris Reinke. « Alors que nos clients ont connu le succès lors de leur course à domicile, il nous appartient maintenant de rattraper le retard dans les quatre autres courses du calendrier Intercontinental GT Challenge. »

Audi a déjà remporté cinq titres dans la seule série mondiale de courses GT3. La deuxième manche, les 24 Heures de Spa, est prévue fin juillet 2020. Avant cela, cependant, les équipes Audi Sport customer racing seront confrontées au défi de la plus grande course automobile au monde. Après avoir décroché la cinquième victoire l’an dernier, la marque est une fois de plus une des favorites des 24 heures Nürburgring qui auront lieu du 21 au 24 mai 2020.

Photos : Audi