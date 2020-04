Ten Voorde et le pilote Porsche Junior Güven remportent l’ouverture de la saison de la Supercup virtuelle

Lors de l’événement d’ouverture de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite) et Porsche Junior Ayhancan Güven (TR / Martinet by Alméras) ont célébré leurs victoires. Ten Voorde a remporté la première de deux courses sur le Circuit de Barcelona-Catalunya en Espagne, Güven remportant la deuxième manche. Au total, 31 pilotes ont pris part à l’événement virtuel dans leurs Porsche 911 GT3 Cup virtuelles de 485 chevaux. Les pilotes inscrits et les pilotes professionnels bien connus ont rejoint les pilotes inscrits pour la vraie Porsche Mobil 1 Supercup sur la grille.

«C’était une course sensationnelle, surtout à l’avant du peloton. Notre événement d’ouverture virtuel à double course sur la plate-forme iRacing a montré à quel point nos pilotes Porsche Mobil 1 Supercup peuvent performer à la limite – qu’il s’agisse de course automobile virtuelle ou réelle», a déclaré Oliver Schwab, chef de projet Porsche Mobil 1 Supercup, après l’événement.

Les deux courses étaient pleines de sensations fortes et de débordements. De nombreuses manœuvres de dépassement ont entraîné des accidents qui ont entraîné un nombre élevé d’abandons, en particulier chez les pilotes d’usine Porsche. Seuls Sven Müller (D / Agility Management AG), Simona de Silvestro (CH / ABB) et Nick Tandy (GB / ExxonMobil Oil Corporation) ont pu tenir tête aux spécialistes chevronnés de Supercup au volant de leurs véhicules virtuels 911 GT3 Cup .

Le départ de la première course s’est avéré essentiel : en reprenant la course à partir de la deuxième place de la grille, Ten Voorde a réussi à dépasser Güven, en pole. Un duel passionnant s’est déroulé entre les deux. Dans la phase finale, Güven, 22 ans, a tenté une dernière fois de dépasser le Néerlandais dans le dernier virage – mais Ten Voorde l’a dépassé pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

« C’était tellement amusant. Je suis ravi de gagner la toute première course de Supercup virtuelle. Malheureusement, j’ai commis quelques erreurs lors de la deuxième course, qu’Ayhancan Güven a utilisées à son avantage », a déclaré Ten Voorde.

Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing) s’est assuré la troisième place dans les deux courses. Le pilote Porsche Junior Jaxon Evans (NZ / Momo Megatron Lechner Racing) et Jesse van Kuijk (Team GP Elite) des Pays-Bas ont complété le top cinq. La première place dans la catégorie recrue est revenue à Jaden Conwright (États-Unis / Dinamic Motorsport), Marc Cini (AUS / Team Australia) décrochant le classement ProAm.

La deuxième course s’est également transformée en une lutte passionnante pour la victoire entre Ten Voorde et Güven – cette fois, le pilote Porsche Junior turque a prévalu. Güven a dépassé le pilote Team GP Elite au premier tour et a pris le drapeau à damier après 14 tours deux secondes devant Ten Voorde.

« Ce fut un combat difficile mais juste avec Larry Ten Voorde. Nous avons démontré à quel point le sport automobile peut être passionnant sur un simulateur. Démarrer le championnat avec une victoire est fantastique », a déclaré Güven.

La troisième place revient à Pereira, van Kuijk et Joey Mawson (AUS / Fach Auto Tech) terminant quatrième et cinquième.

Leon Köhler (D / Lechner Racing Middle East) a remporté la catégorie recrue, l’Autrichien Philipp Sager (Dinamic Motorsport) remportant la catégorie ProAm. Jaxon Evans a eu de la malchance lors de la deuxième course, le Néo-Zélandais étant sorti du circuit au premier tour et terminant la course à la 20ème place.

« Mon départ dans la deuxième course a été vraiment bon et je me battais pour la troisième place. J’ai dû abandonné, malheureusement. C’était quand même très amusant et j’ai hâte aux prochaines courses », a déclaré Evans.

Après l’événement d’ouverture de la saison, Güven et Ten Voorde sont à égalité en tête du championnat avec 45 points chacun. Pereira se classe troisième avec 34 points. La prochaine manche à double course de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition sera disputée le 18 avril, lorsque les pilotes s’affronteront sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne.

Résultats

Barcelone, course 1 de 8

1. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite)

2. Ayhancan Güven (TR / Martinet par Alméras)

3. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing)

4. Jaxon Evans (NZ / Momo Megatron Lechner Racing)

5. Jesse van Kuijk (NL / Team GP Elite)

Barcelone, course 2 de 8

1. Ayhancan Güven (TR / Martinet par Alméras)

2. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite)

3. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing)

4. Jesse van Kuijk (NL / Team GP Elite)

5. Joey Mawson (AUS / Fach Auto Tech)

Points après 2 des 8 courses

1. Ayhancan Güven (TR / Martinet by Alméras), 45 points

1. Larry ten Voorde (NL / Team GP Elite), 45 points

3. Dylan Pereira (L / BWT Lechner Racing), 34 points

Photos : Porsche