Les ambassadeurs de la marque Porsche montrent leur esprit de convivialité face au Covid-19

Être là les uns pour les autres, être prévenant, travailler ensemble pour le bien commun même si cela signifie mettre ses propres intérêts au second plan et garder ses distances. Des valeurs comme celles-ci sont plus que jamais nécessaires pendant la crise actuelle du coronavirus et les ambassadeurs de la marque Porsche ont travaillé ensemble pour produire un court métrage qui promeut ce message de solidarité.

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d’augmenter dans le monde. Les mesures actuelles prises par de nombreux pays visent à ralentir la propagation du virus. Moins il y a de personnes infectées en même temps, mieux les patients gravement malades peuvent être traités.

À cet égard, la considération pour le bien commun est l’élément le plus important : garder ses distances, respecter les règles d’hygiène, rester à la maison si possible. Dans le même temps, de nombreux bénévoles et employés continuent de travailler dans les épiceries, les hôpitaux et de nombreux autres établissements pour maintenir les soins de base.

Dans ce court métrage, des remerciements sincères aux travailleurs essentiels du monde entier sont exprimés par les ambassadeurs de la marque Porsche : Maria Sharapova, Mark Webber, Angelique Kerber, Sami Khedira, Julia Görges, Aksel Lund Svindal et Patrick Dempsey donnent des conseils sur la façon dont les gens pourraient profiter de leur temps à la maison.

Photo – Vidéo : Porsche