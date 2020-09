Audi et iHeartRadio collaborent pour offrir une expérience audio numérique via la radio hybride

Audi of America collabore avec iHeartRadio, la première entreprise audio en Amérique, pour offrir la première fois la radio hybride aux conducteurs à travers l’Amérique du Nord.

Équipée sur certains nouveaux véhicules Audi de la nouvelle suite d’infodivertissement MIB 3, la radio hybride permet aux auditeurs disposant d’un abonnement Audi connect PRIME ou PLUS de basculer entre les signaux radio diffusés et les signaux numériques lorsqu’ils entrent ou quittent les signaux radio des territoires pour une écoute ininterrompue. Lorsque le véhicule est éteint puis rallumé, il est capable de conserver la station de radio et de recevoir le canal radio numérique via une connexion Internet. La collaboration avec iHeartRadio donne vie à une nouvelle expérience.

Parmi les premiers à amener ses canaux radio numériques aux normes RadioDNS qui permettent la radio hybride, iHeartRadio déploie plus de 600 de ses stations radio en Amérique du Nord dans sa phase d’intégration initiale.

« La possibilité d’apporter la radio hybride aux clients Audi ne serait pas possible sans des pionniers comme iHeartRadio adoptant cette technologie », a déclaré Pom Malhotra, directeur des services connectés chez Audi of America. « Audi progresse grâce à la technologie et nous sommes reconnaissants de pouvoir nous associer à iHeartRadio pour continuer à fournir de nouveaux équipements à nos clients. »

« La radio a toujours été le choix n°1 des consommateurs en matière d’accompagnement en voiture », a déclaré Michele Laven, présidente du groupe des partenariats stratégiques pour iHeartMedia. « La fonctionnalité innovante qu’Audi introduit à travers son expérience de radio hybride permet à ce compagnon de s’étendre de manière transparente au-delà de la portée du signal diffusé en gardant le consommateur connecté à sa station préférée, peu importe où la route les mène. »

Sans frais supplémentaires avec un abonnement Audi connect PRIME ou PLUS, la radio hybride utilise le point d’accès Wi-Fi 4G LTE intégré pour maintenir une station de radio hors de portée du signal. Ce n’est que l’une des nombreuses façons dont les clients Audi peuvent consommer des médias, des solutions intégrées aux applications de téléphone intégrées. Audi a été et continue d’être à l’avant-garde de la fourniture aux clients de nouvelles façons de profiter du contenu comme ils le souhaitent. Les modèles Audi 2021 équipés du MIB 3 et de la radio hybride arrivent chez les concessionnaires américains à partir de septembre 2020.

Photos : Audi