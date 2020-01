Un nouveau modèle Bugatti exclusif pour 2020

Après avoir fêté avec brio ses 110 ans, le constructeur automobile français Bugatti démarre fort l’année 2020 en présentant ses vœux d’une drôle de manière : l’annonce d’un nouveau modèle en série limitée voire un one-off qui sera dévoilé d’ici mars à Genève



2019 a été une grande année pour Bugatti : présentation de 3 modèles (La Voiture Noire, Centodieci, Chiron Super Sport 300+) et célébration des 110 ans de la marque.

En 2020, Bugatti ne compte pas baisser de régime et cela va dans le sens de son PDG Stephan Winkelmann qui avait annoncé vouloir multiplier les éditions spéciales basées sur la Chiron.

Bugatti a dévoilé via ses réseaux sociaux la photo d’une nouvelle voiture qui laisse présager une version plus sportive : une Centodieci SS, voire un nouveau one-off. Les lignes semblent moins massives que la Chiron, notamment au niveau des ailes et du capot.

A ce jour, nous n’avons pas plus d’information sur ce nouveau modèle, mais ce qui est sûr, c’est qu’il va faire parler de lui, notamment lors du salon automobile de Genève 2020.

Photo : Bugatti