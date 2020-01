CES 2020 – Audi Intelligence Experience : la voiture empathique

Une voiture qui pense par elle-même et qui est même empathique? Avec le projet Audi Intelligence Experience (AIE) présenté au CES 2020, Audi donne un aperçu de la façon dont ses clients vivront et interagiront à l’avenir avec l’automobile. L’AIE augmente le niveau de bien-être, de sécurité et de confort des passagers grâce à des fonctions intelligentes et à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Pour ce faire, la voiture se familiarise avec ses utilisateurs et leurs habitudes et adapte ses systèmes de confort et d’infodivertissement en fonction de leurs préférences. L’Audi est donc une voiture qui pense par elle-même et un compagnon empathique pour la mobilité quotidienne.

Le concept : la voiture comme compagnon attentif

Le système de navigation qui s’adapte à vos habitudes est déjà intégré dans la génération actuelle des systèmes MMI. Il enregistre les destinations préférées, les connecte avec la date, l’heure et la situation actuelle du trafic et dérive des itinéraires suggérés à partir de ces données. À l’avenir, la voiture effectuera également une analyse précise des fonctions et des paramètres (jusqu’à 400 préférences individuelles) que son utilisateur préfère, allant de la position du siège, des supports, du guidage d’itinéraire et de la température, au parfum de l’intérieur. Après un court instant, l’Audi empathique connaît les préférences de l’utilisateur et les met en œuvre de manière autonome. Le prochain niveau de personnalisation sera disponible dans certains modèles Audi au milieu de l’année.

Le portefeuille d’idées pour la voiture empathique est déjà intégré dans des concept cars comme l’Audi AI:CON de 2017, et il a maintenant été élargi. La pièce maîtresse est l’assistant intelligent personnel, ou PIA (Personal Intelligent Assistant) pour faire court. En utilisant des méthodes d’intelligence artificielle, PIA combine intelligemment les données les unes avec les autres – données de la voiture, données sur le conducteur, rapports d’embouteillage et projections de trafic, ainsi que des informations provenant d’Internet. PIA répond également aux entrées vocales et utilise des algorithmes personnalisés pour communiquer de manière autonome et adaptative avec l’utilisateur.

Le projet Audi Intelligence Experience décrit un scénario dans lequel la voiture effectue une analyse précise des fonctions et des paramètres que son utilisateur préfère, que ce soit pour la position du siège et la fonction de massage, les médias, le guidage d’itinéraire, l’éclairage intérieur, l’humidité et la température de l’air ou le parfum de l’intérieur. L’Audi du futur identifie les préférences respectives en peu de temps et ajuste les paramètres par ses propres moyens. Si vous le souhaitez, la voiture peut également ajuster ses paramètres en fonction de la condition de l’utilisateur, qu’elle identifie au moyen de capteurs dans le véhicule qui observent le style de conduite de l’utilisateur et les fonctions vitales telles que la température de la peau et le pouls. Ce faisant, l’Audi Intelligence Experience augmente le niveau de sécurité des passagers.

Lors de longs trajets ou dans des situations de circulation complexes, l’Audi peut par exemple jouer de la musique relaxante, régler le siège dans une position relaxante ou atténuer l’éclairage intérieur lorsqu’il fait sombre à l’extérieur. Bien sûr, les passagers peuvent décider eux-mêmes dans quelle mesure ils souhaitent utiliser cette intelligence artificielle.

Au CES 2020, les visiteurs peuvent découvrir les fonctions de base de l’Audi Intelligence Experience dans un prototype. Les utilisateurs qui prennent place dans le siège conducteur sont accueillis personnellement et une projection vidéo leur montre des expériences de conduite qui correspondent à leur routine quotidienne et à leur humeur actuelle. L’assistant numérique démarre un dialogue vocal avec l’utilisateur de manière proactive et ajuste tous les systèmes, du siège et du système audio jusqu’au parfum, en conséquence et propose des conseils pour une routine quotidienne optimisée.

Photos : Audi