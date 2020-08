Un nouveau scandale de pollution moteurs chez Porsche?

Selon le magazine allemand « Bild am Sonntag », Porsche enquêterai en interne afin de vérifier si une manipulation de moteurs à essence a eu lieu. Les modèles en cause sont les Porsche 911 et Panamera fabriquées entre 2008 et 2013, ayant pu utiliser des modifications logicielles et matérielles illégales. Porsche a fourni de sa propre initiative cette information au KBA, l’autorité fédérale allemande des transports motorisés.



Alors que le Groupe Volkswagen s’apprête à mettre définitivement fin au scandale du Dieselgate, une autre enquête vient d’être lancée, cette fois-ci en interne du propre chef de Porsche suite à des audits inernes. Selon « Bild am Sonntag », Porsche a déclaré au KBA, au parquet de Stuttgart et aux autorités américaines compétentes qu’il soupçonnait des modifications matérielles et logicielles illégales de ses moteurs à essence susceptibles d’affecter les systèmes d’échappement ainsi que d’autres composants essentiels du moteur.

« Porsche examine régulièrement et en permanence les aspects techniques et réglementaires de ses véhicules. Dans le cadre de ces examens internes, Porsche a identifié des problèmes et a, comme par le passé, informé les autorités de manière proactive. Ces sujets concernent des composants matériels et logiciels spécifiques qui ont été utilisés dans la saisie des mesures. Dans des cas individuels, il peut également y avoir des écarts par rapport à l’état de la série. », a déclaré un porte-parole de Porsche à la publication.

Les véhicules concernés – 911 & Panamera – sont anciens, produits de 2008 à 2013. Les modèles plus récents ne semblent pas concernés. Les conséquences de ces modifications potentielles sont un rejet plus élevé de CO2, ne respectant ainsi pas les réglementations antipollution de l’époque, remettant en jeu l’homologation des véhicules.

Afin d’éviter tout scandale et être sûr de ses soupçons, le constructeur automobile allemand a lancé sa propre enquête interne afin de trouver des preuves, notamment en fouillant dans des centaines de milliers de courriels d’employés et dans d’autres archives. La KBA a lancé de son côté sa propre enquête officielle.

L’EPA – l’Agence de protection de l’environnement du gouvernement américain – a également été informée et est tenue au courant de l’avancement de l’enquête.

Cette nouvelle affaire de pollution s’ajoute au précédentes du Groupe Volkswagen qui aurait préféré s’en passer. Si la manipulation est confirmée, de lourdes amendes pourraient être envisagées pour Porsche.

Photos : Porsche