Un Pick-up Audi à la sauce américaine

Marque du Groupe Volkswagen, Audi n’a pas de pick-up alors que Volkswagen a l’Amarok. A quoi pourrait ressembler un pick-up du constructeur aux quatre anneaux pour certains marchés comme les Etats-Unis ou l’Australie? Un designer a imaginé son design assez massif.

Audi a déjà réalisé quelques prototypes de pick-up (Q5, Q7, A4, A6) via ses apprentis mais rien de série. Le designer delicous_auto_works a réalisé un rendu virtuel d’un grand pick-up Audi qui semble adapté au marché américain.

Les pick-up sont généralement des véhicules utilitaires, ce qu’Audi n’a pas, expliquant la raison de l’absence d’un tel modèle dans la gamme du constructeur bavarois.

Cette Audi pick-up se base sur la plate-forme du VW Amarok tout en offrant un plus grand luxe à l’intérieur et un design plus soigné.

Le gros véhicule à double cabine adopte une énorme calandre surmontée des quatre anneaux avec un design assez agressif mettant en avant les gênes sportifs de la marque bavaroise.

L’arrière du pick-up est plus banal avec sa benne et ses feux arrière verticaux.

Photos : delicous_auto_works